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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581538155.html
Минский завод колесных тягачей работает в штатном режиме
Представитель администрации Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) сообщил, что цеха предприятия не остановлены, завод работает, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:13
2020-10-26T11:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Представитель администрации Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) сообщил, что цеха предприятия не остановлены, завод работает, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что десятки работников МЗКТ вышли на забастовку и призывают к ней своих коллег. Кроме того, по их данным, с самого утра возле этого предприятия дежурят автозаки с бойцами ОМОНа."В администрации МЗКТ Sputnik сообщили, что утренняя смена "началась в обычное время, цеха предприятия не остановлены, завод работает", - пишет Sputnik.Агентству также рассказали, что с рядом сотрудников руководство проводит беседу. "Что касается вашего вопроса о забастовке, то есть несколько человек, которые прислушались к призывам, но и они прошли через проходную, они в цехах. Руководство, естественно, проводит с ними беседу. Я не исключаю того, что забастовщикам могут предлагать увольняться", - сказал собеседник Sputnik на условиях анонимности.Он также отметил, что "есть те, кто не пришел сегодня на работу - взяли больничный либо они являются контактами первого уровня по коронавирусу". Как добавляет Sputnik, от других комментариев на предприятии отказались, сославшись на то, что официальную позицию по данному вопросу должно озвучивать руководство предприятия.Ранее помощник генерального директора завода Александр Гук заявил РИА Новости, что руководство МЗКТ не намерено каким-либо образом комментировать появившиеся в СМИ сведения о начале забастовки на предприятии.Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
https://ria.ru/20201026/belaz-1581522799.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минский завод колесных тягачей работает в штатном режиме

11:13 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Представитель администрации Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) сообщил, что цеха предприятия не остановлены, завод работает, передает Sputnik Беларусь.
В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что десятки работников МЗКТ вышли на забастовку и призывают к ней своих коллег. Кроме того, по их данным, с самого утра возле этого предприятия дежурят автозаки с бойцами ОМОНа.
Производство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
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"В администрации МЗКТ Sputnik сообщили, что утренняя смена "началась в обычное время, цеха предприятия не остановлены, завод работает", - пишет Sputnik.
Агентству также рассказали, что с рядом сотрудников руководство проводит беседу. "Что касается вашего вопроса о забастовке, то есть несколько человек, которые прислушались к призывам, но и они прошли через проходную, они в цехах. Руководство, естественно, проводит с ними беседу. Я не исключаю того, что забастовщикам могут предлагать увольняться", - сказал собеседник Sputnik на условиях анонимности.
Он также отметил, что "есть те, кто не пришел сегодня на работу - взяли больничный либо они являются контактами первого уровня по коронавирусу". Как добавляет Sputnik, от других комментариев на предприятии отказались, сославшись на то, что официальную позицию по данному вопросу должно озвучивать руководство предприятия.
Завод БелАз - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 09:46Протесты в Белоруссии
БелАЗ сообщил, что работает в штатном режиме
Ранее помощник генерального директора завода Александр Гук заявил РИА Новости, что руководство МЗКТ не намерено каким-либо образом комментировать появившиеся в СМИ сведения о начале забастовки на предприятии.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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