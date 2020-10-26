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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581522465.html
В Белоруссии у завода "Гродно Азот" задержали несколько человек
Несколько человек задержаны у белорусского предприятия "Гродно Азот", ведется административный процесс, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненской... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:44
2020-10-26T11:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Несколько человек задержаны у белорусского предприятия "Гродно Азот", ведется административный процесс, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>."На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников "Гродно Азот". Было предложено собравшимся разойтись или проследовать на работу. Несколько человек задержаны, ведется административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сейчас возле проходной предприятия никаких акций не проводится.Ранее белорусские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о сборе у предприятия бастующих сотрудников "Гродно Азот" и людей, их поддерживающих, однако к месту приехали силовики и провели задержания.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581521349.html
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html
Пинками вышвырнуть в Польшу и запретить въезд в Белоруссию пожизненно!
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Работяги работали и будут работать. Им семьи кормить. Обычная технология цветной революции - в столице собирается кучка маргиналов и начинает мутить воду. Все "передовое студенчество" и тех кто еще ни то ни се, от нечего делать идет веселиться .на митинги. ЭТих революций сейчас параллельно идет штуки четыре. Все как под копирку. Киргизы правда быстро сдулись. Ну и что там у них? Манна небесная?
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гродненская область
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светлана тихановская, александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии у завода "Гродно Азот" задержали несколько человек

09:44 26.10.2020 (обновлено: 11:11 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Несколько человек задержаны у белорусского предприятия "Гродно Азот", ведется административный процесс, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненской области.
"На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников "Гродно Азот". Было предложено собравшимся разойтись или проследовать на работу. Несколько человек задержаны, ведется административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, сейчас возле проходной предприятия никаких акций не проводится.
Протестующие возле Гродно Азот - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 09:36Протесты в Белоруссии
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Ранее белорусские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о сборе у предприятия бастующих сотрудников "Гродно Азот" и людей, их поддерживающих, однако к месту приехали силовики и провели задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГродненская областьБелоруссияВ мире
 
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