https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581521349.html

В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на заводе "Гродно Азот"

Группа до 100 человек попыталась безрезультатно блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену, завод работает штатно, забастовки нет, сообщил в понедельник... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:36

2020-10-26T09:36

2020-10-26T09:56

светлана тихановская

александр лукашенко

гродненская область

белоруссия

протесты в белоруссии

белнефтехим

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Группа до 100 человек попыталась безрезультатно блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену, завод работает штатно, забастовки нет, сообщил в понедельник пресс-секретарь концерна "<a href="http://ria.ru/organization__217/" target="_blank" data-auto="true">Белнефтехим</a>" Александр Тищенко.Ранее белорусские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о сборе у предприятия бастующих сотрудников "Гродно Азот" и людей, их поддерживающих, однако к месту приехали силовики и провели задержания, после чего работники предприятия ушли на территорию завода, а два цеха решили не выходить на смену. В УВД <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a> РИА Новости сообщили, что группа людей собралась у проходной "Гродно Азот", после призыва к ним разойтись несколько человек были задержаны милицией, начат административный процесс."Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - сообщил Тищенко журналистам.По его словам, "завод работает, технологические процессы (идут) в штатном режиме". "Забастовки нет. Информация в Telegram-каналах не подтверждается", - подчеркнул пресс-секретарь.В свою очередь в администрации "Гродно Азот" РИА Новости заявили, что предприятие работает, остановившихся цехов нет. "Нет. Мы работаем", - сказали в администрации, отвечая на вопрос, работает ли завод и есть ли остановившиеся цеха.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581522465.html

https://ria.ru/20201026/belaz-1581522799.html

https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579675797.html

Иван Широн Вот какая теперь забастовка всей страны. Когда группа людей не связанных с производством и не являясь работниками предприятия препятствуют и морально давит на самих работников. Тихановская браво, как обычно этого хватит для западных газет, где посторонних людей представят как работников предприятий которые бастуют))) 26

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гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, белнефтехим, в мире