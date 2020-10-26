В "Белнефтехиме" рассказали о ситуации на заводе "Гродно Азот"
09:36 26.10.2020 (обновлено: 09:56 26.10.2020)
© Sputnik / Инна Гришук Протестующие возле "Гродно Азот"
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Группа до 100 человек попыталась безрезультатно блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену, завод работает штатно, забастовки нет, сообщил в понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Ранее белорусские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о сборе у предприятия бастующих сотрудников "Гродно Азот" и людей, их поддерживающих, однако к месту приехали силовики и провели задержания, после чего работники предприятия ушли на территорию завода, а два цеха решили не выходить на смену. В УВД Гродненской области РИА Новости сообщили, что группа людей собралась у проходной "Гродно Азот", после призыва к ним разойтись несколько человек были задержаны милицией, начат административный процесс.
"Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - сообщил Тищенко журналистам.
По его словам, "завод работает, технологические процессы (идут) в штатном режиме". "Забастовки нет. Информация в Telegram-каналах не подтверждается", - подчеркнул пресс-секретарь.
В свою очередь в администрации "Гродно Азот" РИА Новости заявили, что предприятие работает, остановившихся цехов нет. "Нет. Мы работаем", - сказали в администрации, отвечая на вопрос, работает ли завод и есть ли остановившиеся цеха.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране 26 октября начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.