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https://ria.ru/20201026/batalov-1581646075.html
Суд отказался арестовывать актрису Дрожжину по делу о мошенничестве
Хамовнический суд Москвы отказался арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:18
2020-10-26T20:36
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
алексей баталов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Хамовнический суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отказался арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a>, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Суд отклонил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", — сказал он.Дрожжиной запретили посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.Фигурантом уголовного дела стал и муж актрисы Михаил Цивин, ходатайство в отношении него сейчас рассматривает суд.Как заявили в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> вдова и дочь актера, Дрожжина и Цивин обманом получили нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи. При этом по словам родственников актера, супруги "опекали их &lt;...&gt; 15 лет".По данным следствия, после смерти артиста его вдова и дочь из-за аферы лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы денег. На спорное имущество наложили арест.СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.Баталов умер в 2017 году. Он был одним из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html
https://ria.ru/20201026/drozhzhina-1581587165.html
У Цивина на роже написано: мошенник. В Москве таких аферистов пруд пруди. Как грифы кружат.
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, алексей баталов, москва, происшествия

Суд отказался арестовывать актрису Дрожжину по делу о мошенничестве

19:18 26.10.2020 (обновлено: 20:36 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы
Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказался арестовать актрису Наталью Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд отклонил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", — сказал он.
Дрожжиной запретили посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.
Фигурантом уголовного дела стал и муж актрисы Михаил Цивин, ходатайство в отношении него сейчас рассматривает суд.
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:05
Вдова Баталова прокомментировала задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа
Как заявили в эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера, Дрожжина и Цивин обманом получили нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи. При этом по словам родственников актера, супруги "опекали их <...> 15 лет".
По данным следствия, после смерти артиста его вдова и дочь из-за аферы лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы денег. На спорное имущество наложили арест.
СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.
Баталов умер в 2017 году. Он был одним из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 14:57
"Единая Россия" приостановит членство актрисы Дрожжиной в партии
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАлексей БаталовМоскваПроисшествия
 
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