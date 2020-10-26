https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html

Нижегородскую арт-резиденцию оценили на конференции креативных индустрий

Проект арт-резиденции Нижегородской области высоко оценили на конференции креативных индустрий в Москве, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:20

2020-10-26T22:20

2020-10-26T22:20

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40879/62/408796207_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d387a7370a30229e073940865a2d7c6a.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.</strong> Проект арт-резиденции <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> высоко оценили на конференции креативных индустрий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Нижегородская область представила масштабный региональной проект арт-резиденции на конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow". В конференции приняли участие молодые деятели культуры, компании в сфере креативных индустрий, команды арт-резиденций и представители федеральных и региональных властей."Нижегородский проект получил положительную оценку экспертов и участников форума. Наша арт-резиденция – это целая экосистема, включающая в себя большое количество самостоятельных творческих проектов в городе. В преддверии 800-летия <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> важно объединить усилия всех региональных креативных сообществ и создать необходимые условия для их развития и вовлечения в празднование юбилея", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Арт-резиденция будет реализовываться в тесном партнерстве с министерством культуры Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной политики региона."Предполагается, что проект объединит сразу несколько прогрессивных городских территорий, сообществ и организаций: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", арт-кластер "Нижполиграф" с флагманским резидентом – компанией Dreamlaser, который станет драйвером формирования мультимедийного арт-пространства "ЦЕХ", - сообщил Никитин.Кроме того, в резиденцию войдут автономные некоммерческие организации "Центр 800", "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", "Институт развития городской среды Нижегородской области" и другие площадки.Нижегородская область впервые презентовала концепцию арт-резиденции в августе 2020 года в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-АРТ" и успешно защитила концепцию проекта перед членами экспертной комиссии."В 2021 году в качестве площадок арт-резиденции откроются региональный молодежный центр "Высота" и центр культуры "Рекорд". Еще одна площадка - экспериментальное пространство "ЦЕХ" в "Нижполиграфе" – получила грантовую поддержку АНО "Центр 800" и уже запущена в тестовом формате. В течение года там пройдет показ инсталляций, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а также планируется создание экспозиций, разработанных вместе с представителями креативных индустрий", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html

https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество