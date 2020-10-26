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Нижегородская область
https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html
Нижегородскую арт-резиденцию оценили на конференции креативных индустрий
Проект арт-резиденции Нижегородской области высоко оценили на конференции креативных индустрий в Москве, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:20
2020-10-26T22:20
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.</strong> Проект арт-резиденции <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> высоко оценили на конференции креативных индустрий в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Нижегородская область представила масштабный региональной проект арт-резиденции на конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow". В конференции приняли участие молодые деятели культуры, компании в сфере креативных индустрий, команды арт-резиденций и представители федеральных и региональных властей."Нижегородский проект получил положительную оценку экспертов и участников форума. Наша арт-резиденция – это целая экосистема, включающая в себя большое количество самостоятельных творческих проектов в городе. В преддверии 800-летия <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> важно объединить усилия всех региональных креативных сообществ и создать необходимые условия для их развития и вовлечения в празднование юбилея", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Арт-резиденция будет реализовываться в тесном партнерстве с министерством культуры Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной политики региона."Предполагается, что проект объединит сразу несколько прогрессивных городских территорий, сообществ и организаций: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", арт-кластер "Нижполиграф" с флагманским резидентом – компанией Dreamlaser, который станет драйвером формирования мультимедийного арт-пространства "ЦЕХ", - сообщил Никитин.Кроме того, в резиденцию войдут автономные некоммерческие организации "Центр 800", "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", "Институт развития городской среды Нижегородской области" и другие площадки.Нижегородская область впервые презентовала концепцию арт-резиденции в августе 2020 года в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-АРТ" и успешно защитила концепцию проекта перед членами экспертной комиссии."В 2021 году в качестве площадок арт-резиденции откроются региональный молодежный центр "Высота" и центр культуры "Рекорд". Еще одна площадка - экспериментальное пространство "ЦЕХ" в "Нижполиграфе" – получила грантовую поддержку АНО "Центр 800" и уже запущена в тестовом формате. В течение года там пройдет показ инсталляций, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а также планируется создание экспозиций, разработанных вместе с представителями креативных индустрий", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижегородскую арт-резиденцию оценили на конференции креативных индустрий

22:20 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Проект арт-резиденции Нижегородской области высоко оценили на конференции креативных индустрий в Москве, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Нижегородская область представила масштабный региональной проект арт-резиденции на конференции креативных индустрий в рамках фестиваля "Таврида АРТ Moscow". В конференции приняли участие молодые деятели культуры, компании в сфере креативных индустрий, команды арт-резиденций и представители федеральных и региональных властей.
"Нижегородский проект получил положительную оценку экспертов и участников форума. Наша арт-резиденция – это целая экосистема, включающая в себя большое количество самостоятельных творческих проектов в городе. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода важно объединить усилия всех региональных креативных сообществ и создать необходимые условия для их развития и вовлечения в празднование юбилея", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Арт-резиденция будет реализовываться в тесном партнерстве с министерством культуры Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной политики региона.
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"Предполагается, что проект объединит сразу несколько прогрессивных городских территорий, сообществ и организаций: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", арт-кластер "Нижполиграф" с флагманским резидентом – компанией Dreamlaser, который станет драйвером формирования мультимедийного арт-пространства "ЦЕХ", - сообщил Никитин.
Кроме того, в резиденцию войдут автономные некоммерческие организации "Центр 800", "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", "Институт развития городской среды Нижегородской области" и другие площадки.
Нижегородская область впервые презентовала концепцию арт-резиденции в августе 2020 года в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида-АРТ" и успешно защитила концепцию проекта перед членами экспертной комиссии.
"В 2021 году в качестве площадок арт-резиденции откроются региональный молодежный центр "Высота" и центр культуры "Рекорд". Еще одна площадка - экспериментальное пространство "ЦЕХ" в "Нижполиграфе" – получила грантовую поддержку АНО "Центр 800" и уже запущена в тестовом формате. В течение года там пройдет показ инсталляций, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а также планируется создание экспозиций, разработанных вместе с представителями креативных индустрий", - отмечается в сообщении.

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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
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