https://ria.ru/20201026/armeniya-1581600463.html
Президент Армении уволил командующего погранвойсками
Президент Армении Армен Саркисян уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:05
2020-10-26T16:05
2020-10-26T20:33
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна."Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра.Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html
Андрей
Ощущение что или Пашинян не контролирует ситуацию или просто предатель. Не зря же его считают соросовским ставленником. Как ещё объяснить его неадекватные внешнеполитические заявления и решения.
26
Спец Кор
Будут искать виноватых... Голову раньше нужно было включать.
20
16
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире