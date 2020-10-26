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https://ria.ru/20201026/armeniya-1581600463.html
Президент Армении уволил командующего погранвойсками
Президент Армении Армен Саркисян уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:05
2020-10-26T20:33
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна."Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра.Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html
Ощущение что или Пашинян не контролирует ситуацию или просто предатель. Не зря же его считают соросовским ставленником. Как ещё объяснить его неадекватные внешнеполитические заявления и решения.
26
Будут искать виноватых... Голову раньше нужно было включать.
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армения
РИА Новости
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60
армения, в мире

Президент Армении уволил командующего погранвойсками

16:05 26.10.2020 (обновлено: 20:33 26.10.2020)
 
© flickr.com/Marco ZanferrariПанорама Еревана (Армения)
Панорама Еревана (Армения) - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© flickr.com/Marco Zanferrari
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ) республики Вагинака Саркисяна.
"Освободить Вагинака Саркисяна от должности командующего пограничными войсками СНБ Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его официальном сайте. Причины увольнения не указываются. Отмечается, что такое решение было принято по предложению премьер-министра.
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Другим указом Саркисяна командующим погранвойсками назначен Арман Маралчян.
 
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