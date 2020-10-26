https://ria.ru/20201026/alimenty-1581640076.html
Путин призвал увеличить помощь детям, чьи родители не платят алименты
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:36
2020-10-26T18:36
2020-10-26T19:22
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству до 1 августа внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, <a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается </a>на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 1 августа 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.
https://ria.ru/20201026/vyplaty-1581636692.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество