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80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря
Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали.
2020-10-26T21:37
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Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря
Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали. Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, видео
80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря
Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали.
2020-10-26T21:37
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80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря

21:37 26.10.2020
 
Читать ria.ru в
Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали.
Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории.
 
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