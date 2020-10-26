https://ria.ru/20201026/80-let-bez-zhilya-komnatushka-v-obschezhitii-dlya-byvshey-uznitsy-kontslagerya-1581669039.html

80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря

Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали.

2020-10-26T21:37

2020-10-26T21:37

2020-10-26T21:37

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Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет без жилья: комнатушка в общежитии для бывшей узницы концлагеря Валентина Емельянова – герой труда и бывшая узница концлагеря. Она ютится в комнате общежития без душа на 5 этаже. Женщине 80 лет, она - инвалид второй группы. В 2010 году заслуженная пенсионерка обращалась в администрацию города с заявлением об улучшении жилищных условий, но ей отказали. Пытались помочь знакомые: согласовали ремонт подсобного помещения на первом этаже под квартиру пенсионерке. Но со сменой мэра города договоренности пропали. По закону бывшая узница концлагеря под указ президента о субвенции на получение жилья не попадает. Женщине остается гулять по комнате и принимать душ в больнице или санатории. 2020-10-26T21:37 true PT2M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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