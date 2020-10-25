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https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html
Якубович прокомментировал возможность смены ведущего "Поле чудес"
"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует телеграм-канал "Подъем". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T19:48
2020-10-25T19:48
леонид якубович
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Leonid_JAkubovich/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Якубович</a> оценил возможность смены ведущего передачи<strong> </strong>"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует <a href="https://t.me/pdmnews" target="_blank">телеграм-канал "Подъем"</a>.Якубович отметил, что будущее передачи зависит от пожеланий зрителей программы и от их интереса.Шоу "Поле чудес" празднует 30-летний юбилей. Леонид Якубович ведет передачу с 22 ноября 1991 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575272292.html
Передачу эту даааавно не смотрю. Уровень передачи экспоненциально снижается последние лет эдак 25. А правы были лиса Алиса и кот Базилио - вот именно только там и бывает Поле чудес.
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РИА Новости
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леонид якубович, общество

Якубович прокомментировал возможность смены ведущего "Поле чудес"

19:48 25.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Леонид Якубович
Телеведущий Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Леонид Якубович оценил возможность смены ведущего передачи "Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует телеграм-канал "Подъем".
"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", - сказал ведущий.
Якубович отметил, что будущее передачи зависит от пожеланий зрителей программы и от их интереса.
Шоу "Поле чудес" празднует 30-летний юбилей. Леонид Якубович ведет передачу с 22 ноября 1991 года.
Леонид Якубович: в жизни мне очень везло на людей - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
2 августа, 12:33Мастера
Леонид Якубович: в жизни мне очень везло на людей
 
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Леонид ЯкубовичОбщество
 
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