https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html
Якубович прокомментировал возможность смены ведущего "Поле чудес"
"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует телеграм-канал "Подъем". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T19:48
2020-10-25T19:48
2020-10-25T19:48
леонид якубович
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Leonid_JAkubovich/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Якубович</a> оценил возможность смены ведущего передачи<strong> </strong>"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует <a href="https://t.me/pdmnews" target="_blank">телеграм-канал "Подъем"</a>.Якубович отметил, что будущее передачи зависит от пожеланий зрителей программы и от их интереса.Шоу "Поле чудес" празднует 30-летний юбилей. Леонид Якубович ведет передачу с 22 ноября 1991 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575272292.html
Alexander Gurvitch
Передачу эту даааавно не смотрю. Уровень передачи экспоненциально снижается последние лет эдак 25. А правы были лиса Алиса и кот Базилио - вот именно только там и бывает Поле чудес.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид якубович, общество