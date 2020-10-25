https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html

Якубович прокомментировал возможность смены ведущего "Поле чудес"

"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует телеграм-канал "Подъем". РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T19:48

2020-10-25T19:48

2020-10-25T19:48

леонид якубович

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Leonid_JAkubovich/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Якубович</a> оценил возможность смены ведущего передачи<strong> </strong>"Поле чудес" на Первом канале. Его цитирует <a href="https://t.me/pdmnews" target="_blank">телеграм-канал "Подъем"</a>.Якубович отметил, что будущее передачи зависит от пожеланий зрителей программы и от их интереса.Шоу "Поле чудес" празднует 30-летний юбилей. Леонид Якубович ведет передачу с 22 ноября 1991 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200802/1575272292.html

Alexander Gurvitch Передачу эту даааавно не смотрю. Уровень передачи экспоненциально снижается последние лет эдак 25. А правы были лиса Алиса и кот Базилио - вот именно только там и бывает Поле чудес. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид якубович, общество