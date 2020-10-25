Умерла старейшая жительница Великобритании
20:25 25.10.2020 (обновлено: 20:58 25.10.2020)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Скончался самый пожилой человек в Великобритании - родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на племянника умершей долгожительницы.
По словам племянника Хоккард, 74-летнего Пола Рейнольдса, женщина скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве Дорсет. Рейнольдс отметил, что его тетя, которая родилась в период правления короля Эдуарда VII и пережила две мировые войны, была из "довольно обеспеченной семьи".
"Она любила есть масло и сливки и не верила в диеты", - рассказал Рейнольдс.
Он отметил, что его тетя была "волевой", она любила рассказывать истории о том, какой непослушной была в школе. По словам Рейнольдса, Хоккард была очень гостеприимным и преданным человеком, она "всегда стремилась жить полной жизнью". В годы Второй мировой войны Хоккард водила машины скорой помощи в Лондоне.
Britain's oldest person - who was born in 1908 under the reign of Edward VII - has died aged 112 https://t.co/C0dwOYhpAw— SkyNews (@SkyNews) October 25, 2020
Племянник Хоккард подчеркнул, что никакого секрета долголетия у его тети не было. "Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены", - сказал он.
Примечательно, что Джоан Хоккард родилась 29 марта 1908 - в один день с британцем Бобом Уэйтоном, который с февраля 2020 года был старейшим живущим мужчиной на Земле. Уэйтон скончался в мае, ему, так же как и Хоккард, было 112 лет.
Как отметил телеканал, теперь титул самого старого живущего человека в Британии перешел к 111-летней Лилиан Прист. Старейший живущий человек в мире - японка Канэ Танака, ей 117 лет.
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