https://ria.ru/20201025/velikobritaniya-1581483573.html

Умерла старейшая жительница Великобритании

Скончался самый пожилой человек в Великобритании - родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:25

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лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Скончался самый пожилой человек в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> - родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал<a href="https://news.sky.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Sky News</a> со ссылкой на племянника умершей долгожительницы.По словам племянника Хоккард, 74-летнего Пола Рейнольдса, женщина скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве <a href="http://ria.ru/location_Dorset/" target="_blank" data-auto="true">Дорсет</a>. Рейнольдс отметил, что его тетя, которая родилась в период правления короля Эдуарда VII и пережила две мировые войны, была из "довольно обеспеченной семьи"."Она любила есть масло и сливки и не верила в диеты", - рассказал Рейнольдс.Он отметил, что его тетя была "волевой", она любила рассказывать истории о том, какой непослушной была в школе. По словам Рейнольдса, Хоккард была очень гостеприимным и преданным человеком, она "всегда стремилась жить полной жизнью". В годы Второй мировой войны Хоккард водила машины скорой помощи в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>.Племянник Хоккард подчеркнул, что никакого секрета долголетия у его тети не было. "Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены", - сказал он.Примечательно, что Джоан Хоккард родилась 29 марта 1908 - в один день с британцем Бобом Уэйтоном, который с февраля 2020 года был старейшим живущим мужчиной на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>. Уэйтон скончался в мае, ему, так же как и Хоккард, было 112 лет.Как отметил телеканал, теперь титул самого старого живущего человека в Британии перешел к 111-летней Лилиан Прист. Старейший живущий человек в мире - японка <a href="http://ria.ru/person_kane-tanaka/" target="_blank" data-auto="true">Канэ Танака</a>, ей 117 лет.

https://ria.ru/20200528/1572142456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, в мире