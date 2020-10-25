https://ria.ru/20201025/univer-1581476738.html

Кузя из "Универа" не платит алименты и не общается с дочерью

Экс-супруга Виталия Гогунского модель Ирина Маирко в передаче “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой об отношениях актера с их общей дочерью. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T19:16

2020-10-25T19:16

2020-10-25T19:16

шоубиз

лера кудрявцева

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Экс-супруга Виталия Гогунского модель Ирина Маирко в передаче “<a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/m55701/o627478/video/">Секрет на миллион</a>” рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a> об отношениях актера с их общей дочерью.По словам модели, ей пришлось беременной уйти из дома актера по настоянию его отца, который не одобрял возлюбленную сына. Позже Маирко родила дочь, которую назвали Миланой. Экс-супруга актера отметила, что Гогунский долгое время отказывался давать дочери фамилию и не значился в ее свидетельстве о рождении, а удочерил девочку только спустя шесть лет после рождения. Женщина добавила, что актер не платит алименты, не общается с дочерью и не поздравляет ее с днем рождения. При этом он отписал на нее свою квартиру.Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале “Универ”, также появлялся в ситкоме “СашаТаня”.

https://ria.ru/20201018/rudova-1580364929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, шоу-бизнес