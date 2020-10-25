https://ria.ru/20201025/univer-1581476738.html
Кузя из "Универа" не платит алименты и не общается с дочерью
Экс-супруга Виталия Гогунского модель Ирина Маирко в передаче “Секрет на миллион” рассказала Лере Кудрявцевой об отношениях актера с их общей дочерью. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T19:16
2020-10-25T19:16
2020-10-25T19:16
шоубиз
лера кудрявцева
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Экс-супруга Виталия Гогунского модель Ирина Маирко в передаче “<a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/m55701/o627478/video/">Секрет на миллион</a>” рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a> об отношениях актера с их общей дочерью.По словам модели, ей пришлось беременной уйти из дома актера по настоянию его отца, который не одобрял возлюбленную сына. Позже Маирко родила дочь, которую назвали Миланой. Экс-супруга актера отметила, что Гогунский долгое время отказывался давать дочери фамилию и не значился в ее свидетельстве о рождении, а удочерил девочку только спустя шесть лет после рождения. Женщина добавила, что актер не платит алименты, не общается с дочерью и не поздравляет ее с днем рождения. При этом он отписал на нее свою квартиру.Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале “Универ”, также появлялся в ситкоме “СашаТаня”.
https://ria.ru/20201018/rudova-1580364929.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, шоу-бизнес
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Экс-супруга Виталия Гогунского модель Ирина Маирко в передаче “Секрет на миллион
” рассказала Лере Кудрявцевой
об отношениях актера с их общей дочерью.
По словам модели, ей пришлось беременной уйти из дома актера по настоянию его отца, который не одобрял возлюбленную сына. Позже Маирко родила дочь, которую назвали Миланой. Экс-супруга актера отметила, что Гогунский долгое время отказывался давать дочери фамилию и не значился в ее свидетельстве о рождении, а удочерил девочку только спустя шесть лет после рождения.
Женщина добавила, что актер не платит алименты, не общается с дочерью и не поздравляет ее с днем рождения. При этом он отписал на нее свою квартиру.
Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале “Универ”, также появлялся в ситкоме “СашаТаня”.