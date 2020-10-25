https://ria.ru/20201025/tsvety-1581271798.html

Редкие хризантемы расцвели на российско-китайской границе

Недалеко от российско-китайской границы есть участок с редкими видами цветов. Необычное хозяйство на "дальневосточном гектаре" завела Зоя Чернова, рассказали в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

хорошие новости

хорошие новости

дальневосточный гектар

агентство по развитию человеческого капитала

дальний восток

хабаровск

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Недалеко от российско-китайской границы есть участок с редкими видами цветов. Необычное хозяйство на "дальневосточном гектаре" завела Зоя Чернова, рассказали в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.Жительница села Венюково Хабаровского края много лет увлекается выращиванием цветов.По ее словам, "дальневосточный гектар" позволил увеличить цветник и дополнить его новыми экзотическими сортами. На участке растет более 40 видов хризантем, в том числе редких сортов.В начале октября Зоя Чернова приняла участие в краевой ярмарке "Дальневосточные дожинки". Там покупатель из Хабаровска закупил у нее целую партию хризантем самых экзотических сортов. Теперь супруги Черновы по заказам земляков развозят цветы по домам, а на следующую весну покупатели уже стоят в очереди.На полученной земле растут не только цветы, но и виноград: глава семьи Александр выращивает сорта "Алёшка", "Белый винный", "Альф дальневосточный", "Лидия", которые дают в местном климате хороший урожай. Семья разводит скот и выращивает птицу. Чтобы сельским хозяйством могли заниматься и дети, Черновы планируют оформить для них еще один "дальневосточный гектар" и развивать там птичье хозяйство."В этом году согласно требованиям законодательства мы подали декларацию об использовании земельного участка. Признаюсь, изначально я думала, что дело это хлопотное, но оказалось все просто: я заполнила необходимые документы, а специалисты в уполномоченном органе проверили декларацию, реквизиты и помогли загрузить данные в личный кабинет в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.рф", – рассказала предпринимательница.В будущем семья планирует оформлять землю в собственность.По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, на сегодняшний день количество участников программы "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае составляет без малого 18 500 человек.Всего на Дальнем Востоке с момента старта программы количество граждан, получивших земельные участки, составляет уже более 85 тысяч человек.

https://ria.ru/20201014/rybalka-1579596400.html

дальний восток

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, хабаровск