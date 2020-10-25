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https://ria.ru/20201025/tsvety-1581271798.html
Редкие хризантемы расцвели на российско-китайской границе
Недалеко от российско-китайской границы есть участок с редкими видами цветов. Необычное хозяйство на "дальневосточном гектаре" завела Зоя Чернова, рассказали в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:00
2020-10-25T08:00
хорошие новости
хорошие новости
дальневосточный гектар
агентство по развитию человеческого капитала
дальний восток
хабаровск
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Недалеко от российско-китайской границы есть участок с редкими видами цветов. Необычное хозяйство на "дальневосточном гектаре" завела Зоя Чернова, рассказали в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.Жительница села Венюково Хабаровского края много лет увлекается выращиванием цветов.По ее словам, "дальневосточный гектар" позволил увеличить цветник и дополнить его новыми экзотическими сортами. На участке растет более 40 видов хризантем, в том числе редких сортов.В начале октября Зоя Чернова приняла участие в краевой ярмарке "Дальневосточные дожинки". Там покупатель из Хабаровска закупил у нее целую партию хризантем самых экзотических сортов. Теперь супруги Черновы по заказам земляков развозят цветы по домам, а на следующую весну покупатели уже стоят в очереди.На полученной земле растут не только цветы, но и виноград: глава семьи Александр выращивает сорта "Алёшка", "Белый винный", "Альф дальневосточный", "Лидия", которые дают в местном климате хороший урожай. Семья разводит скот и выращивает птицу. Чтобы сельским хозяйством могли заниматься и дети, Черновы планируют оформить для них еще один "дальневосточный гектар" и развивать там птичье хозяйство."В этом году согласно требованиям законодательства мы подали декларацию об использовании земельного участка. Признаюсь, изначально я думала, что дело это хлопотное, но оказалось все просто: я заполнила необходимые документы, а специалисты в уполномоченном органе проверили декларацию, реквизиты и помогли загрузить данные в личный кабинет в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.рф", – рассказала предпринимательница.В будущем семья планирует оформлять землю в собственность.По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, на сегодняшний день количество участников программы "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае составляет без малого 18 500 человек.Всего на Дальнем Востоке с момента старта программы количество граждан, получивших земельные участки, составляет уже более 85 тысяч человек.
https://ria.ru/20201014/rybalka-1579596400.html
дальний восток
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хорошие новости, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, хабаровск

Редкие хризантемы расцвели на российско-китайской границе

08:00 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоХризантемы. Архивное фото
Хризантемы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Недалеко от российско-китайской границы есть участок с редкими видами цветов. Необычное хозяйство на "дальневосточном гектаре" завела Зоя Чернова, рассказали в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
Жительница села Венюково Хабаровского края много лет увлекается выращиванием цветов.

"В моей жизни для цветов всегда было место. Я их очень люблю, – поделилась Зоя Чернова. – Много лет мы обменивались с соседками корнями, отростками, саженцами и культивировали разные виды цветов".

По ее словам, "дальневосточный гектар" позволил увеличить цветник и дополнить его новыми экзотическими сортами. На участке растет более 40 видов хризантем, в том числе редких сортов.
В начале октября Зоя Чернова приняла участие в краевой ярмарке "Дальневосточные дожинки". Там покупатель из Хабаровска закупил у нее целую партию хризантем самых экзотических сортов. Теперь супруги Черновы по заказам земляков развозят цветы по домам, а на следующую весну покупатели уже стоят в очереди.
На полученной земле растут не только цветы, но и виноград: глава семьи Александр выращивает сорта "Алёшка", "Белый винный", "Альф дальневосточный", "Лидия", которые дают в местном климате хороший урожай. Семья разводит скот и выращивает птицу. Чтобы сельским хозяйством могли заниматься и дети, Черновы планируют оформить для них еще один "дальневосточный гектар" и развивать там птичье хозяйство.
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"В этом году согласно требованиям законодательства мы подали декларацию об использовании земельного участка. Признаюсь, изначально я думала, что дело это хлопотное, но оказалось все просто: я заполнила необходимые документы, а специалисты в уполномоченном органе проверили декларацию, реквизиты и помогли загрузить данные в личный кабинет в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.рф", – рассказала предпринимательница.
В будущем семья планирует оформлять землю в собственность.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, на сегодняшний день количество участников программы "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае составляет без малого 18 500 человек.
Всего на Дальнем Востоке с момента старта программы количество граждан, получивших земельные участки, составляет уже более 85 тысяч человек.
 
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Хорошие новостиХорошие новостиДальневосточный гектарАгентство по развитию человеческого капиталаДальний ВостокХабаровск
 
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