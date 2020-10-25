https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

Тихановская рассказала о поддержке реформ в Белоруссии со стороны ЕС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что европейские страны могут оказать помощь на сумму в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:44

2020-10-25T15:44

2020-10-25T15:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

румыния

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что европейские страны могут оказать помощь на сумму в "миллиарды долларов" для поддержки будущих реформ в республике в случае смены власти."Многие страны ЕС, в частности <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румыния</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси", - сказала Тихановская во время эфира на информационном Youtube-канале, посвященном "народному ультиматуму".Тихановская также рассказала о поддержке властей европейских стран. "Большинство стран поддерживает наш народ в борьбе за новую Беларусь, более 50 стран уже приняли санкции против (президента - ред.) Лукашенко, чиновников, тех, кто виновен в избиениях (протестующих – ред.) и фальсификациях (выборов – ред.)", - заявила политик.По ее словам, "европейские страны выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций, адвокатов, белорусские журналисты и СМИ получат возможность продолжать работу, получат помощь на оборудование и технику". "Очень большая работа ведется по (поддержке – ред.) профсоюзам… Мы договариваемся о создании проекта по поддержке народного самоуправления", - рассказала экс-кандидат.Тихановская также заявила, что в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, Польше, Литве реализуются программы по реабилитации пострадавших во время разгонов протестов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

https://ria.ru/20200914/putin-1577217711.html

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

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румыния

чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, румыния, чехия, белоруссия, в мире