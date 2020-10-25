Тихановская рассказала о поддержке реформ в Белоруссии со стороны ЕС
15:44 25.10.2020 (обновлено: 15:52 25.10.2020)
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что европейские страны могут оказать помощь на сумму в "миллиарды долларов" для поддержки будущих реформ в республике в случае смены власти.
"Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси", - сказала Тихановская во время эфира на информационном Youtube-канале, посвященном "народному ультиматуму".
Тихановская также рассказала о поддержке властей европейских стран. "Большинство стран поддерживает наш народ в борьбе за новую Беларусь, более 50 стран уже приняли санкции против (президента - ред.) Лукашенко, чиновников, тех, кто виновен в избиениях (протестующих – ред.) и фальсификациях (выборов – ред.)", - заявила политик.
По ее словам, "европейские страны выделяют деньги на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций, адвокатов, белорусские журналисты и СМИ получат возможность продолжать работу, получат помощь на оборудование и технику". "Очень большая работа ведется по (поддержке – ред.) профсоюзам… Мы договариваемся о создании проекта по поддержке народного самоуправления", - рассказала экс-кандидат.
Тихановская также заявила, что в Чехии, Польше, Литве реализуются программы по реабилитации пострадавших во время разгонов протестов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.