https://ria.ru/20201025/tanker-1581411358.html

В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере

На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, направлен вертолет, рассказал телеканалу "Звезда"... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T06:30

2020-10-25T06:30

2020-10-25T09:22

взрыв на танкере в азовском море

россия

азовское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a>, направлен вертолет, рассказал телеканалу "<u><a href="https://tvzvezda.ru/">Звезда</a></u>" начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десять спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.Как сообщил Волынкин, из <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> на место поисков направлен вертолет МЧС. "В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a> со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов", — сообщил он.По его словам, танкер находится на плаву, крен минимален — порядка трех-семи градусов. Волынкин добавил, что судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии, причину взрыва будут определять комиссия и специальные органы.По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взрыв на танкере, который шел пустым в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, вызвали пары нефтепродуктов. Установлено, что в результате ЧП пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ" и продолжении поисков оказавшихся за бортом членов экипажа. По данным МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.

https://ria.ru/20201025/tanker-1581404011.html

https://ria.ru/20201025/tanker-1581401018.html

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россия

азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия