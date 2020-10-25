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https://ria.ru/20201025/tanker-1581411358.html
В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере
На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, направлен вертолет, рассказал телеканалу "Звезда"... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T06:30
2020-10-25T09:22
взрыв на танкере в азовском море
россия
азовское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a>, направлен вертолет, рассказал телеканалу "<u><a href="https://tvzvezda.ru/">Звезда</a></u>" начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десять спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.Как сообщил Волынкин, из <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> на место поисков направлен вертолет МЧС. "В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a> со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов", — сообщил он.По его словам, танкер находится на плаву, крен минимален — порядка трех-семи градусов. Волынкин добавил, что судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии, причину взрыва будут определять комиссия и специальные органы.По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взрыв на танкере, который шел пустым в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, вызвали пары нефтепродуктов. Установлено, что в результате ЧП пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ" и продолжении поисков оказавшихся за бортом членов экипажа. По данным МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.
https://ria.ru/20201025/tanker-1581404011.html
https://ria.ru/20201025/tanker-1581401018.html
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россия
азовское море
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взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере

06:30 25.10.2020 (обновлено: 09:22 25.10.2020)
 
© Фото : ССРЗ "Мидель"Танкер "Генерал Ази Асланов"
Танкер Генерал Ази Асланов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : ССРЗ "Мидель"
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, направлен вертолет, рассказал телеканалу "Звезда" начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десять спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
01:02
Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
Как сообщил Волынкин, из Керчи на место поисков направлен вертолет МЧС. "В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов", — сообщил он.
По его словам, танкер находится на плаву, крен минимален — порядка трех-семи градусов.
Волынкин добавил, что судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии, причину взрыва будут определять комиссия и специальные органы.
По предварительным данным Росморречфлота, взрыв на танкере, который шел пустым в Ростов-на-Дону, вызвали пары нефтепродуктов. Установлено, что в результате ЧП пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ" и продолжении поисков оказавшихся за бортом членов экипажа.
По данным МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
00:31
Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореРоссияАзовское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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