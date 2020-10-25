https://ria.ru/20201025/tanker-1581404011.html

Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера

Телеканал "Звезда" опубликовал запись переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T01:02

2020-10-25T01:02

2020-10-25T01:02

взрыв на танкере в азовском море

россия

азовское море

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>Телеканал "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">Звезда</a>" опубликовал запись переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, с диспетчерами сразу после <a href="https://ria.ru/category_vzryv-na-tankere-v-azovskom-more/" target="_blank">аварии</a>."За бортом, предположительно, оказались три человека. (Произошел. – прим. ред.) взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа", - говорит один из членов команды судна.Из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление. "Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления", - докладывает член экипажа.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу, при этом, по данным экстренных служб, ему предшествовал пожар. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, при этом, по данным ГУМЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, установят боновые ограждения.

https://ria.ru/20201025/tanker-1581401018.html

https://ria.ru/20201025/tanker-1581401981.html

Валера Иванов Морские котики, а свалят на небратьев. 33

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россия

азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, происшествия