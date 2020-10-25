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https://ria.ru/20201025/starenie-1581253155.html
Люди стали медленнее стареть. Как это скажется на времени здоровой жизни
По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 80 лет и старше утроится — с нынешних 143 миллионов до 426. Больше всего пожилых будет в Европе и Северной... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:00
2020-10-25T08:00
риа наука
старение
биология
здоровье
кембриджский университет
великобритания
европа
оон
северная америка
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> По прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, к 2050 году число людей в возрасте 80 лет и старше утроится — с нынешних 143 миллионов до 426. Больше всего пожилых будет в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a>: к середине века — каждый четвертый старше 65 лет. Это значительно увеличит нагрузку на мировую экономику. Однако, как выяснили ученые, вместе с продолжительностью жизни растет и ее качество. И старики сегодня в лучшей физической и психической форме, чем их сверстники 30 лет назад.Многие лета, многие болезниВ 2015 году ученые из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) проанализировали данные о продолжительности жизни и возрастных заболеваниях британцев. Как <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4328740/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснилось</a>, после 80 лет больше чем у 60 процентов возникают проблемы не только со здоровьем, но и когнитивными способностями — памятью, вниманием и скоростью обработки информации. Все это ухудшает качество жизни. К похожим выводам <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300175?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> и европейские исследователи. Они изучили данные более 20 тысяч немцев, шведов и испанцев старше 50. И обратили внимание: сейчас до старости доживают чаще, но физическую форму сохраняют хуже, чем рожденные во время Второй мировой войны или сразу после нее. Возможно, дело в том, что раньше до восьмидесяти дотягивали только самые здоровые и физически выносливые люди. Сегодня из-за развития медицины практически все достигают преклонных лет. Поэтому, предупреждают авторы работы, стоит ждать роста возрастных хронических заболеваний. А значит, имеет смысл сконцентрироваться на качестве жизни пожилых — так называемой ожидаемой продолжительности здоровой жизни (<a href="https://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">HALE</a>). Активные старикиА вот японские ученые получили другие результаты. Наблюдая за здоровьем пенсионеров от 65 до 79, они <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553730/" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a>: за последние десятилетия пожилые стали активнее и здоровее. У них выросла скорость ходьбы и улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению со сверстниками, обследованными 20 лет назад. Похожие <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30312369/" target="_blank" rel="nofollow noopener">результаты</a> и у норвежских специалистов, проанализировавших данные о здоровье людей в возрасте от 66 до 84 лет. Они использовали информацию о тех, кто родился в 1910-1929, 1923-1942 и 1931-1949 годах. Оказалось, представители последнего из изученных поколений в лучшем физическом состоянии и обладают более высокими показателями силы сжатия кисти. Эта разница коррелирует с уровнем образования, ростом и весом, но не связана с отказом от курения и увеличением физической активности. В трезвом уме и твердой памятиВ сентябре 2020 года финские ученые заявили: современные пожилые люди <a href="https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article-abstract/doi/10.1093/gerona/glaa224/5901594?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">физически здоровее</a>, чем старики их возраста 30 лет назад, и лучше <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01702-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">справляются</a> с интеллектуальными задачами. К такому заключению исследователи пришли, сравнив результаты когнитивных тестов группы пенсионеров 75-80 лет с итогами подобных испытаний тридцатилетней давности. Пожилых добровольцев просили повторить ряд цифр в прямом и обратном порядке — так проверялась слуховая память. Другие задания оценивали скорость обработки информации, скорость реакции и кратковременную визуальную память. Участникам предлагали запомнить шифр, а затем с его помощью закодировать численный ряд. Физическое состояние определяли по скорости ходьбы на расстоянии в десять метров, силе сжатия кисти и жизненной емкости легких (FVC). Сопоставление результатов нынешних пенсионеров и их предшественников показало: представители более поздней выборки лучше справились с большинством тестов. Особенно заметна разница в скорости реакции как у мужчин, так и у женщин. А вот проверка слуховой памяти не выявила отличий у нынешних 80-летних женщин и тех, кто участвовал в эксперименте 30 лет назад. По мнению авторов работы, высокие результаты современных пенсионеров объясняются общим ростом качества жизни. Улучшились питание, условия труда и медицина. А значит, люди не просто стали жить дольше — увеличилась и ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Впрочем, эти процессы могут указывать и на эволюционное замедление процессов старения. Согласно смелой <a href="https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00040.2015" target="_blank" rel="nofollow noopener">гипотезе</a> ученых из МГУ и их немецких коллег, благодаря социальной организации происходит "пролонгация молодости" — подобно тому, как это случилось у голых землекопов, африканских грызунов, известных феноменальной (для этой группы животных) продолжительностью жизни. Иными словами, человек разумный начал движение по пути, который уже прошли эти маленькие зверьки.
https://sn.ria.ru/20180628/1523453164.html
https://ria.ru/20191225/1562824280.html
https://ria.ru/20200716/1574442464.html
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старение, биология, здоровье, кембриджский университет, великобритания, европа, оон, северная америка

Люди стали медленнее стареть. Как это скажется на времени здоровой жизни

08:00 25.10.2020
 
© Depositphotos / olly18Избежать деменции
Избежать деменции - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / olly18
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 80 лет и старше утроится — с нынешних 143 миллионов до 426. Больше всего пожилых будет в Европе и Северной Америке: к середине века — каждый четвертый старше 65 лет. Это значительно увеличит нагрузку на мировую экономику. Однако, как выяснили ученые, вместе с продолжительностью жизни растет и ее качество. И старики сегодня в лучшей физической и психической форме, чем их сверстники 30 лет назад.

Многие лета, многие болезни

В 2015 году ученые из Кембриджского университета (Великобритания) проанализировали данные о продолжительности жизни и возрастных заболеваниях британцев. Как выяснилось, после 80 лет больше чем у 60 процентов возникают проблемы не только со здоровьем, но и когнитивными способностями — памятью, вниманием и скоростью обработки информации. Все это ухудшает качество жизни.
К похожим выводам пришли и европейские исследователи. Они изучили данные более 20 тысяч немцев, шведов и испанцев старше 50. И обратили внимание: сейчас до старости доживают чаще, но физическую форму сохраняют хуже, чем рожденные во время Второй мировой войны или сразу после нее. Возможно, дело в том, что раньше до восьмидесяти дотягивали только самые здоровые и физически выносливые люди. Сегодня из-за развития медицины практически все достигают преклонных лет. Поэтому, предупреждают авторы работы, стоит ждать роста возрастных хронических заболеваний.
А значит, имеет смысл сконцентрироваться на качестве жизни пожилых — так называемой ожидаемой продолжительности здоровой жизни (HALE).
© EMBO Rep./2014По данным кембриджских ученых, среди людей старше 70 лет высока доля тех, кто страдает хроническими заболеваниями. После 85 лет больше 80 процентов людей имеют серьезные проблемы со здоровьем
Процент здоровых и больных людей в зависимости от возраста - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© EMBO Rep./2014
По данным кембриджских ученых, среди людей старше 70 лет высока доля тех, кто страдает хроническими заболеваниями. После 85 лет больше 80 процентов людей имеют серьезные проблемы со здоровьем

Активные старики

А вот японские ученые получили другие результаты. Наблюдая за здоровьем пенсионеров от 65 до 79, они обнаружили: за последние десятилетия пожилые стали активнее и здоровее. У них выросла скорость ходьбы и улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению со сверстниками, обследованными 20 лет назад.
Похожие результаты и у норвежских специалистов, проанализировавших данные о здоровье людей в возрасте от 66 до 84 лет. Они использовали информацию о тех, кто родился в 1910-1929, 1923-1942 и 1931-1949 годах. Оказалось, представители последнего из изученных поколений в лучшем физическом состоянии и обладают более высокими показателями силы сжатия кисти. Эта разница коррелирует с уровнем образования, ростом и весом, но не связана с отказом от курения и увеличением физической активности.
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В каком возрасте оптимально выходить на пенсию

В трезвом уме и твердой памяти

В сентябре 2020 года финские ученые заявили: современные пожилые люди физически здоровее, чем старики их возраста 30 лет назад, и лучше справляются с интеллектуальными задачами. К такому заключению исследователи пришли, сравнив результаты когнитивных тестов группы пенсионеров 75-80 лет с итогами подобных испытаний тридцатилетней давности.
Пожилых добровольцев просили повторить ряд цифр в прямом и обратном порядке — так проверялась слуховая память. Другие задания оценивали скорость обработки информации, скорость реакции и кратковременную визуальную память. Участникам предлагали запомнить шифр, а затем с его помощью закодировать численный ряд. Физическое состояние определяли по скорости ходьбы на расстоянии в десять метров, силе сжатия кисти и жизненной емкости легких (FVC).
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Сопоставление результатов нынешних пенсионеров и их предшественников показало: представители более поздней выборки лучше справились с большинством тестов. Особенно заметна разница в скорости реакции как у мужчин, так и у женщин. А вот проверка слуховой памяти не выявила отличий у нынешних 80-летних женщин и тех, кто участвовал в эксперименте 30 лет назад.
По мнению авторов работы, высокие результаты современных пенсионеров объясняются общим ростом качества жизни. Улучшились питание, условия труда и медицина. А значит, люди не просто стали жить дольше — увеличилась и ожидаемая продолжительность здоровой жизни.
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Впрочем, эти процессы могут указывать и на эволюционное замедление процессов старения. Согласно смелой гипотезе ученых из МГУ и их немецких коллег, благодаря социальной организации происходит "пролонгация молодости" — подобно тому, как это случилось у голых землекопов, африканских грызунов, известных феноменальной (для этой группы животных) продолжительностью жизни. Иными словами, человек разумный начал движение по пути, который уже прошли эти маленькие зверьки.
 
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РИА НаукастарениебиологияЗдоровьеКембриджский университетВеликобританияЕвропаООНСеверная Америка
 
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