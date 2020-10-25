https://ria.ru/20201025/starenie-1581253155.html

Люди стали медленнее стареть. Как это скажется на времени здоровой жизни

По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 80 лет и старше утроится — с нынешних 143 миллионов до 426. Больше всего пожилых будет в Европе и Северной... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

риа наука

старение

биология

здоровье

кембриджский университет

великобритания

европа

оон

северная америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153271/46/1532714641_0:507:6100:3938_1400x0_80_0_0_497664f42eb9efad1a682d6e517cd7fe.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> По прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, к 2050 году число людей в возрасте 80 лет и старше утроится — с нынешних 143 миллионов до 426. Больше всего пожилых будет в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a>: к середине века — каждый четвертый старше 65 лет. Это значительно увеличит нагрузку на мировую экономику. Однако, как выяснили ученые, вместе с продолжительностью жизни растет и ее качество. И старики сегодня в лучшей физической и психической форме, чем их сверстники 30 лет назад.Многие лета, многие болезниВ 2015 году ученые из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) проанализировали данные о продолжительности жизни и возрастных заболеваниях британцев. Как <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4328740/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснилось</a>, после 80 лет больше чем у 60 процентов возникают проблемы не только со здоровьем, но и когнитивными способностями — памятью, вниманием и скоростью обработки информации. Все это ухудшает качество жизни. К похожим выводам <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300175?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> и европейские исследователи. Они изучили данные более 20 тысяч немцев, шведов и испанцев старше 50. И обратили внимание: сейчас до старости доживают чаще, но физическую форму сохраняют хуже, чем рожденные во время Второй мировой войны или сразу после нее. Возможно, дело в том, что раньше до восьмидесяти дотягивали только самые здоровые и физически выносливые люди. Сегодня из-за развития медицины практически все достигают преклонных лет. Поэтому, предупреждают авторы работы, стоит ждать роста возрастных хронических заболеваний. А значит, имеет смысл сконцентрироваться на качестве жизни пожилых — так называемой ожидаемой продолжительности здоровой жизни (<a href="https://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">HALE</a>). Активные старикиА вот японские ученые получили другие результаты. Наблюдая за здоровьем пенсионеров от 65 до 79, они <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553730/" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a>: за последние десятилетия пожилые стали активнее и здоровее. У них выросла скорость ходьбы и улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению со сверстниками, обследованными 20 лет назад. Похожие <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30312369/" target="_blank" rel="nofollow noopener">результаты</a> и у норвежских специалистов, проанализировавших данные о здоровье людей в возрасте от 66 до 84 лет. Они использовали информацию о тех, кто родился в 1910-1929, 1923-1942 и 1931-1949 годах. Оказалось, представители последнего из изученных поколений в лучшем физическом состоянии и обладают более высокими показателями силы сжатия кисти. Эта разница коррелирует с уровнем образования, ростом и весом, но не связана с отказом от курения и увеличением физической активности. В трезвом уме и твердой памятиВ сентябре 2020 года финские ученые заявили: современные пожилые люди <a href="https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article-abstract/doi/10.1093/gerona/glaa224/5901594?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">физически здоровее</a>, чем старики их возраста 30 лет назад, и лучше <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s40520-020-01702-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">справляются</a> с интеллектуальными задачами. К такому заключению исследователи пришли, сравнив результаты когнитивных тестов группы пенсионеров 75-80 лет с итогами подобных испытаний тридцатилетней давности. Пожилых добровольцев просили повторить ряд цифр в прямом и обратном порядке — так проверялась слуховая память. Другие задания оценивали скорость обработки информации, скорость реакции и кратковременную визуальную память. Участникам предлагали запомнить шифр, а затем с его помощью закодировать численный ряд. Физическое состояние определяли по скорости ходьбы на расстоянии в десять метров, силе сжатия кисти и жизненной емкости легких (FVC). Сопоставление результатов нынешних пенсионеров и их предшественников показало: представители более поздней выборки лучше справились с большинством тестов. Особенно заметна разница в скорости реакции как у мужчин, так и у женщин. А вот проверка слуховой памяти не выявила отличий у нынешних 80-летних женщин и тех, кто участвовал в эксперименте 30 лет назад. По мнению авторов работы, высокие результаты современных пенсионеров объясняются общим ростом качества жизни. Улучшились питание, условия труда и медицина. А значит, люди не просто стали жить дольше — увеличилась и ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Впрочем, эти процессы могут указывать и на эволюционное замедление процессов старения. Согласно смелой <a href="https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00040.2015" target="_blank" rel="nofollow noopener">гипотезе</a> ученых из МГУ и их немецких коллег, благодаря социальной организации происходит "пролонгация молодости" — подобно тому, как это случилось у голых землекопов, африканских грызунов, известных феноменальной (для этой группы животных) продолжительностью жизни. Иными словами, человек разумный начал движение по пути, который уже прошли эти маленькие зверьки.

https://sn.ria.ru/20180628/1523453164.html

https://ria.ru/20191225/1562824280.html

https://ria.ru/20200716/1574442464.html

великобритания

европа

северная америка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старение, биология, здоровье, кембриджский университет, великобритания, европа, оон, северная америка