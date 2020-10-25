https://ria.ru/20201025/shamankamen-1581265475.html

Ученые нашли следы неизвестной цивилизации на Шаман-камне в Хакасии

"Приложи руку — и все желания сбудутся", — гласит популярное предание о загадочном Шаман-камне у подножия горы Оглахты рядом с Енисеем в Хакасии. Весь он покрыт РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

религия и мировоззрение

западная сибирь

китай

монголия

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> "Приложи руку — и все желания сбудутся", — гласит популярное предание о загадочном Шаман-камне у подножия горы Оглахты рядом с Енисеем в Хакасии. Весь он покрыт древними петроглифами. Ученые спорят о происхождении рисунков и предназначении самого камня. Что таит один из самых необычных артефактов Сибири — в материале РИА Новости.Народный обрядУ жителей хакасской столицы Абакана есть поверье: в 50 километрах от города расположено место, где исполняются все желания. Вот и едут туда просить кто о чем."Кто-то — об удачном замужестве, кто-то — об избавлении от бесплодия. Я о сыне: он в 11-м классе, впереди важные экзамены", — рассказывает жительница Абакана Елена Светлова.Народный обряд прост: приложить ладонь к большому плоскому камню у подножия горного хребта Оглахты, закрыть глаза и представить желаемое. Некоторые зовут на помощь шаманов — уж они точно все сделают правильно.Собственно, магический валун так и называется — Шаман-камень. Местные верят, что на нем веками совершались таинственные обряды, поэтому он обладает особой энергетикой. На деле название появилось сравнительно недавно. Да и о самом камне большинство абаканцев узнало всего сорок лет назад. В 1978 году его нашли участники Южносибирской археологической экспедиции. Они же и дали ему популярное сегодня имя. Необычные петроглифыСоветские археологи практически случайно заметили одинокий, поросший лишайником камень. И не зря: расчистив поверхность, обнаружили множество рисунков. Причем совершенно разных по тематике.На камне вырезаны многочисленные животные: олени, косули, лошади, волки, лисицы. Кроме того, можно разглядеть постройки и даже колесницы.Но особое внимание ученых привлекли изображения людей. Среди древних петроглифов этого региона им нет аналогов."У фигур очень специфично трактованы детали лица: нос передан вертикальной линией, сверху и снизу ограниченной горизонтальными. По сторонам носа кружками показаны глаза, но рот не изображен. С внешней стороны круглого контура головы силуэтно изображены уши полукруглой формы. Круглая форма головы, форма носа, отсутствие рта, наличие полукруглых ушей — не имеют параллелей среди петроглифов Минусинской котловины", — пишет в работе про Шаман-камень российский историк Юрий Есин.По стилю рисунки характерны для эпохи поздней бронзы. То есть, по мнению ученого, им где-то три с половиной — четыре тысячи лет. Они выполнены очень искусно для своего времени, хотя долго считалось, что населявшие Хакасию народности веками жили первобытным укладом.Похожие петроглифы есть и на склонах самого хребта Оглахты. Некоторые из них появились примерно в один период с изображениями на Шаман-камне. А другие намного раньше. Возраст самых древних — десять тысяч лет.По мнению ученых, еще в каменном веке на горе устроили святилище. Каждый народ оставлял там изображения, которые, скорее всего, были частью ритуалов. Обряды совершали и на Шаман-камне. А вот какие именно — исследователи спорят.Исчезнувшая цивилизацияУ Шаман-камня есть особенность — на нем нарисовано несколько кинжалов. "Подобный тип представлен и на каменных стелах эпохи поздней бронзы — "оленных камнях" — Алтая и Монголии, а также среди изображений той же тематики на скале в долине реки Бегире в Туве", — отмечает Есин.На "оленных камнях" в древности совершали жертвоприношения. Кроме кинжалов, на них изображали чаще всего оленей — отсюда и название.Скорее всего, Шаман-камень был местом кровавых обрядов. Вероятно, таким его сделали представители тагарской культуры — ираноязычные племена, населявшие южную часть Западной Сибири три тысячи лет назад. Со временем их вытеснила загадочная народность хунну, которая пришла с территорий современных Китая и Монголии.Куда ушли тагарцы — неизвестно. О них сегодня напоминают лишь каменные надгробия — огромные, выше человеческого роста."Обряд перехода"Впрочем, "оленные камни" не всегда были жертвенниками. Не так давно ученые выяснили: они служили еще и надгробиями. Изображение кинжалов на Шаман-камне может говорить о том, что под ним погребен богатый воин.Причем, видимо, скифский. Некоторые исследователи полагают — по стилистике петроглифы относятся к так называемой скифской звериной культуре. Подобные изображения встречаются в основном в Передней и Центральной Азии.По мнению ряда ученых, рисунки на Шаман-камне указывают на "обряд перехода". Этот специальный ритуал совершали, например, при посвящении в шаманы или при погребении человека. Смысл один — душа шла в иной мир."Кто является скрытым объектом подобных идеограмм — мифологический герой или душа умершего героя — зависит от того, каким образом мы определяем значение данного памятника в целом. Как изобразительное воплощение каких-то мифологических сюжетов — или в контексте стоящих за этими рисунками ритуальных действий. Поскольку речь идет об изображениях, так или иначе связанных с погребальными сооружениями, второе прочтение, скорее всего, будет более правильным", — отмечает в работе на эту тему российский археолог Дмитрий Савинов.У исследователей пока мало данных, чтобы однозначно ответить на вопросы о Шаман-камне. Самые аргументированные версии сводятся к тому, что он служил местом для кровавых жертвоприношений или (не исключено, что одновременно) необычным надгробием. А разрисовали его либо скифы, либо представители тагарской культуры. Возможно, именно из-за ореола таинственности люди до сих пор приписывают артефакту сверхъестественные свойства. "Кроме того, Хакасия относится к числу республик, где еще живы языческие шаманские традиции. В национальном самосознании осталась память о священных территориях", — поясняет религиовед Роман Лункин.Благоговение перед различными дохристианскими святынями, по его словам, местные жители сохранили даже в советское время — несмотря на полное уничтожение института шаманизма. Теперь же, отмечает эксперт, люди сами придумывают обряды и совершают их в "магических местах". Ежегодные массовые поездки к легендарному Шаман-камню это подтверждают.

https://ria.ru/20201004/ozero-1578124519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная сибирь, китай, монголия