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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/samolechenie-1581414884.html
Названы опасные последствия самолечения COVID-19
Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека, заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:39
2020-10-25T08:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека, заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Щепеляев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200503/1570933964.html
https://ria.ru/20201019/deystviya-1580504195.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы опасные последствия самолечения COVID-19

08:39 25.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека, заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.
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"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" - заявил врач в комментарии Ura.ru.
Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Щепеляев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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