https://ria.ru/20201025/samolechenie-1581414884.html

Названы опасные последствия самолечения COVID-19

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека, заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:39

2020-10-25T08:39

2020-10-25T08:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может негативно отразиться на иммунитете человека, заявил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.По его словам, такое самолечение способно нарушить баланс в организме и привести к разактивации иммунной системы.Специалист также рекомендовал "не выписывать самому себе" антибиотик азитромицин, который врачи назначают при COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Тем не менее, у здоровых людей без хронических заболеваний этот препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию, уточнил Щепеляев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200503/1570933964.html

https://ria.ru/20201019/deystviya-1580504195.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество