https://ria.ru/20201025/protesty-1581467120.html

Протестующие в Минске движутся к резиденции Лукашенко

Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:54

2020-10-25T17:54

2020-10-25T17:54

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее белорусская оппозиция примерно в 14.00 начала собираться на очередную несанкционированную акцию протеста в районе площади Свободы, затем прошла по проспекту Победителей, проспекту Машерова, улице Богдановича, на улице Сурганова, увидев кордон из силовиков и спецтехники на перекрестке с улицей Якуба Коласа, развернулась назад к площади Бангалор. С площади колонна свернула на Орловскую, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения расположена рабочая резиденция президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> - Дворец Независимости.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/posolstvo-1581349424.html

Sergej Vox светка бомжиха шатающаяся по европе к власти не придёт.ультиматум ей не поможет! 282

Александр Аникин Сегодня последний день ультиматума. Бацька, наверное, уже собрал вещички и намеревается присесть на дорожку. 229

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире