Протестующие в Минске движутся к резиденции Лукашенко
© SputnikАкция оппозиции в Минске. Стоп-кадр видео
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее белорусская оппозиция примерно в 14.00 начала собираться на очередную несанкционированную акцию протеста в районе площади Свободы, затем прошла по проспекту Победителей, проспекту Машерова, улице Богдановича, на улице Сурганова, увидев кордон из силовиков и спецтехники на перекрестке с улицей Якуба Коласа, развернулась назад к площади Бангалор. С площади колонна свернула на Орловскую, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко - Дворец Независимости.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.