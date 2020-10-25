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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/protesty-1581467120.html
Протестующие в Минске движутся к резиденции Лукашенко
Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:54
2020-10-25T17:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее белорусская оппозиция примерно в 14.00 начала собираться на очередную несанкционированную акцию протеста в районе площади Свободы, затем прошла по проспекту Победителей, проспекту Машерова, улице Богдановича, на улице Сурганова, увидев кордон из силовиков и спецтехники на перекрестке с улицей Якуба Коласа, развернулась назад к площади Бангалор. С площади колонна свернула на Орловскую, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения расположена рабочая резиденция президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> - Дворец Независимости.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/posolstvo-1581349424.html
светка бомжиха шатающаяся по европе к власти не придёт.ультиматум ей не поможет!
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Сегодня последний день ультиматума. Бацька, наверное, уже собрал вещички и намеревается присесть на дорожку.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Протестующие в Минске движутся к резиденции Лукашенко

17:54 25.10.2020
 
© SputnikАкция оппозиции в Минске. Стоп-кадр видео
Акция оппозиции в Минске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Колонна протестующих движется по улице Орловской в Минске, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее белорусская оппозиция примерно в 14.00 начала собираться на очередную несанкционированную акцию протеста в районе площади Свободы, затем прошла по проспекту Победителей, проспекту Машерова, улице Богдановича, на улице Сурганова, увидев кордон из силовиков и спецтехники на перекрестке с улицей Якуба Коласа, развернулась назад к площади Бангалор. С площади колонна свернула на Орловскую, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко - Дворец Независимости.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Тихановская рассказала о поддержке реформ в Белоруссии со стороны ЕС
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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США призвали находящихся в Белоруссии граждан запастись едой и деньгами
 
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