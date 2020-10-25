https://ria.ru/20201025/pozdravlenie-1581427855.html

Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником,... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T11:23

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2020-10-25T11:23

транспорт

михаил мишустин

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля.День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в последнее воскресенье октября.Работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил и премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Он отметил вклад работы работников в рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса и в осуществление внешнеэкономической деятельности.По его словам, сегодня отрасль демонстрирует динамичное развитие – обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходят современные, экологичные, удобные автобусы и электробусы."Желаю вам новых успехов, безаварийной работы, удачи в пути. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580930985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, михаил мишустин, владимир путин, общество