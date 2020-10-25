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Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:23
2020-10-25T11:23
транспорт
михаил мишустин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля.День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в последнее воскресенье октября.Работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил и премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Он отметил вклад работы работников в рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса и в осуществление внешнеэкономической деятельности.По его словам, сегодня отрасль демонстрирует динамичное развитие – обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходят современные, экологичные, удобные автобусы и электробусы."Желаю вам новых успехов, безаварийной работы, удачи в пути. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавил Мишустин.
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транспорт, михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта

11:23 25.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в последнее воскресенье октября.


"От эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем. Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надёжности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объёмов перевозок", - говорится в телеграмме.

Работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил вклад работы работников в рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса и в осуществление внешнеэкономической деятельности.
По его словам, сегодня отрасль демонстрирует динамичное развитие – обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходят современные, экологичные, удобные автобусы и электробусы.
"Желаю вам новых успехов, безаварийной работы, удачи в пути. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавил Мишустин.
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ТранспортМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
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