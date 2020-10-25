Путин и Мишустин поздравили работников российского автотранспорта
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в последнее воскресенье октября.
"От эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем. Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надёжности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объёмов перевозок", - говорится в телеграмме.
Работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил вклад работы работников в рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса и в осуществление внешнеэкономической деятельности.
По его словам, сегодня отрасль демонстрирует динамичное развитие – обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходят современные, экологичные, удобные автобусы и электробусы.
"Желаю вам новых успехов, безаварийной работы, удачи в пути. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавил Мишустин.