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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Температура до плюс 11 и без существенных осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:04
2020-10-25T09:04
михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Температура до плюс 11 и без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние антициклон с юго-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, 9-11 градусов тепла - в столице, 7-12 градусов тепла - в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается западный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581307459.html
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михаил леус, погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

09:04 25.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТерритория парка имени 50-летия Октября в Москве
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Температура до плюс 11 и без существенных осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние антициклон с юго-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, 9-11 градусов тепла - в столице, 7-12 градусов тепла - в Подмосковье", - рассказал Леус.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 09:30
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
По словам синоптика, ожидается западный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
 
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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