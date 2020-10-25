Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201025/plyuschenko-1581460627.html
"Надоели": сын Рудковской и Плющенко пожаловался на большие нагрузки
Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр (Гном Гномыч) опубликовал у себя в Instagram видео, в котором жалуется на большие... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:50
2020-10-25T16:50
шоубиз
гном гномыч
шоу-бизнес
яна рудковская
евгений плющенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570963950_0:367:1080:975_1400x0_80_0_0_376de4f24ca2da16e3a3f2285fb2f7bd.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Старший сын фигуриста <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank">Евгения Плющенко</a> и продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> Александр (<a href="http://ria.ru/person_gnom_gnomych/" target="_blank" data-auto="true">Гном Гномыч</a>) опубликовал у себя в <a href="https://www.instagram.com/gnomgnomych/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео, в котором жалуется на большие нагрузки.На размещенном видеоролике семилетний мальчик эмоционально рассказывает о количестве тренировок и дополнительных занятий. “Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба, а теперь еще вот с училкой заниматься”, - перечислил Гном Гномыч. Мнения подписчиков разделились: одни пожалели ребенка и пожелали ему сил, другие посчитали, что у него нет детства. “Серьезно, испортили ребенку детство”, - написал один из них.“Ничего плохого не вижу в занятиях, все в меру, зато потом скажет спасибо”, - прокомментировал другой.“Саша, ты сильный. Со всем справишься”, - поддержал мальчика еще один подписчик.Часть фолловеров отметила, что видео имеет постановочный характер, а Гном Гномычу нужно “пойти в театральный кружок”.
https://rsport.ria.ru/20201024/plyuschenko-1581334555.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570963950_0:266:1080:1076_1400x0_80_0_0_66ff32050de123c1b56ba66b2104543f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гном гномыч, шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко

"Надоели": сын Рудковской и Плющенко пожаловался на большие нагрузки

16:50 25.10.2020
 
© Фото : InstagramЕвгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр (Гном Гномыч) опубликовал у себя в Instagram видео, в котором жалуется на большие нагрузки.
На размещенном видеоролике семилетний мальчик эмоционально рассказывает о количестве тренировок и дополнительных занятий.
“Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба, а теперь еще вот с училкой заниматься”, - перечислил Гном Гномыч.
Мнения подписчиков разделились: одни пожалели ребенка и пожелали ему сил, другие посчитали, что у него нет детства.
“Серьезно, испортили ребенку детство”, - написал один из них.
“Ничего плохого не вижу в занятиях, все в меру, зато потом скажет спасибо”, - прокомментировал другой.
“Саша, ты сильный. Со всем справишься”, - поддержал мальчика еще один подписчик.
Часть фолловеров отметила, что видео имеет постановочный характер, а Гном Гномычу нужно “пойти в театральный кружок”.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко с сыном Александром - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 14:26
Плющенко поделился милым видео с Гном Гномычем
 
Обсудить0
ШоубизГном ГномычШоу-бизнесЯна РудковскаяЕвгений Плющенко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния