https://ria.ru/20201025/plyuschenko-1581460627.html
"Надоели": сын Рудковской и Плющенко пожаловался на большие нагрузки
Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр (Гном Гномыч) опубликовал у себя в Instagram видео, в котором жалуется на большие... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:50
2020-10-25T16:50
2020-10-25T16:50
шоубиз
гном гномыч
шоу-бизнес
яна рудковская
евгений плющенко
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Старший сын фигуриста <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/" target="_blank">Евгения Плющенко</a> и продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> Александр (<a href="http://ria.ru/person_gnom_gnomych/" target="_blank" data-auto="true">Гном Гномыч</a>) опубликовал у себя в <a href="https://www.instagram.com/gnomgnomych/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео, в котором жалуется на большие нагрузки.На размещенном видеоролике семилетний мальчик эмоционально рассказывает о количестве тренировок и дополнительных занятий. “Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба, а теперь еще вот с училкой заниматься”, - перечислил Гном Гномыч. Мнения подписчиков разделились: одни пожалели ребенка и пожелали ему сил, другие посчитали, что у него нет детства. “Серьезно, испортили ребенку детство”, - написал один из них.“Ничего плохого не вижу в занятиях, все в меру, зато потом скажет спасибо”, - прокомментировал другой.“Саша, ты сильный. Со всем справишься”, - поддержал мальчика еще один подписчик.Часть фолловеров отметила, что видео имеет постановочный характер, а Гном Гномычу нужно “пойти в театральный кружок”.
https://rsport.ria.ru/20201024/plyuschenko-1581334555.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гном гномыч, шоу-бизнес, яна рудковская, евгений плющенко
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Старший сын фигуриста Евгения Плющенко
и продюсера Яны Рудковской
Александр (Гном Гномыч
) опубликовал у себя в Instagram
видео, в котором жалуется на большие нагрузки.
На размещенном видеоролике семилетний мальчик эмоционально рассказывает о количестве тренировок и дополнительных занятий.
“Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба, а теперь еще вот с училкой заниматься”, - перечислил Гном Гномыч.
Мнения подписчиков разделились: одни пожалели ребенка и пожелали ему сил, другие посчитали, что у него нет детства.
“Серьезно, испортили ребенку детство”, - написал один из них.
“Ничего плохого не вижу в занятиях, все в меру, зато потом скажет спасибо”, - прокомментировал другой.
“Саша, ты сильный. Со всем справишься”, - поддержал мальчика еще один подписчик.
Часть фолловеров отметила, что видео имеет постановочный характер, а Гном Гномычу нужно “пойти в театральный кружок”.