https://ria.ru/20201025/oysters-1581463122.html

Модель задержала рейс, чтобы поесть устриц, и разгневала пассажиров

Модель и блогер из Австралии Руби Мэттьюз задержала вылет самолета из-за обеда в ресторане, пишет портал News.com. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:11

2020-10-25T17:11

2020-10-25T17:23

австралия

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Модель и блогер из <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> Руби Мэттьюз задержала вылет самолета из-за обеда в ресторане, пишет портал <a href="http://www.news.com.au" target="_blank" rel="nofollow noopener">News.com</a>. Рейс Мэттьюз задержали из-за технических неполадок, поэтому модель вместе с мужем ушла в ресторан на пляже, где заказала устриц. Но самолет починили быстрее, чем рассчитывала блогерша. Ей позвонили из аэропорта с просьбой пройти на посадку. Девушка задержала вылет еще на полчаса, что вызвало гневную реакцию других пассажиров. Мэттьюз заявила, что якобы не слышала просьбу не покидать аэропорт, а потом попыталась свалить вину на авиакомпанию. Кроме того, в свою защиту модель заявила, что после нее в самолет вошли еще четыре пассажира.

https://ria.ru/20200919/beckham-1577470794.html

Иоанн Грозный Новость достойная РИАН! 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире