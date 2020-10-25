https://ria.ru/20201025/oysters-1581463122.html
Модель задержала рейс, чтобы поесть устриц, и разгневала пассажиров
Модель и блогер из Австралии Руби Мэттьюз задержала вылет самолета из-за обеда в ресторане, пишет портал News.com. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:11
2020-10-25T17:11
2020-10-25T17:23
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Модель и блогер из <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> Руби Мэттьюз задержала вылет самолета из-за обеда в ресторане, пишет портал <a href="http://www.news.com.au" target="_blank" rel="nofollow noopener">News.com</a>. Рейс Мэттьюз задержали из-за технических неполадок, поэтому модель вместе с мужем ушла в ресторан на пляже, где заказала устриц. Но самолет починили быстрее, чем рассчитывала блогерша. Ей позвонили из аэропорта с просьбой пройти на посадку. Девушка задержала вылет еще на полчаса, что вызвало гневную реакцию других пассажиров. Мэттьюз заявила, что якобы не слышала просьбу не покидать аэропорт, а потом попыталась свалить вину на авиакомпанию. Кроме того, в свою защиту модель заявила, что после нее в самолет вошли еще четыре пассажира.
https://ria.ru/20200919/beckham-1577470794.html
Иоанн Грозный
Новость достойная РИАН!
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австралия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире