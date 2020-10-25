https://ria.ru/20201025/naftogaz-1581458652.html

Украинцев предупредили об окончании эры дешевого газа

Изменения в уставе "Нафтогаза Украины" (НАК) сделают ее руководство безнаказанным и позволят дальше генерировать многомиллиардные убытки, пишет Михаил Чаплыга в РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:30

2020-10-25T16:30

2020-10-25T18:23

жкх

нафтогаз украины

владимир зеленский

украина

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Изменения в уставе "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаза Украины</a>" (НАК) сделают ее руководство безнаказанным и позволят дальше генерировать многомиллиардные убытки, пишет Михаил Чаплыга в статье для портала "<a href="https://strana.ua/" target="_blank">Страна</a>".Согласно новой редакции устава компании, перестановки в правлении "Нафтогаза" будут возможны только с согласия "независимого Наблюдательного совета". Повлиять на него может только председатель правления НАК Коболев, "ответственный за убытки в 75 миллиардов гривен", и "его иностранные покровители", пишет автор.Чаплыга назвал согласование такого устава "Нафтогаза" примером "знаменитого внешнего управления на практике". Он возмутился, что президента страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> не смущают убытки компании и "антигосударственная деятельность руководства этой конторы".Он отметил, что даже под контролем государства топ-менеджеры "Нафтогаза" принесли убытки в 75 миллиардов гривен."Что начнут они творить, когда Зеленский, Шмыгаль, а следовательно, и государство лишат себя права уволить всю эту команду", — задается вопросом автор.Чаплыга призвал жителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> готовиться к зиме.Ранее пресс-служба "Нафтогаза Украины" сообщила, что цена на газ для производителей тепловой энергии выросла на 45 процентов по сравнению с августовской, в связи с чем многие эксперты предрекли массовые отключения домохозяйств страны от отопления зимой.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/economic/20201024/248397975.html" target="_blank">ИноСМИ</a> >></strong>

https://ria.ru/20201008/naftogaz-1578913719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574769002.html

Арсений Новиков У украинцев в принципе закончилась эра халявы за счёт России. Пусть полной ложкой едят всю прелесть самостийности.... 165

Stas Dremov У вас бардак системный, вертикальный ))) он не излечим ))) 71

51

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, нафтогаз украины, владимир зеленский, украина, в мире