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Спасатели решили завершить активную фазу поисков моряков в Азовском море
Спасатели завершат активную фазу работ по поиску троих членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в 08:00 26 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:42
2020-10-25T19:13
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели завершат активную фазу работ по поиску троих членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в 08:00 26 октября, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На данный момент поиск трех оказавшихся за бортом моряков результатов не дал", — отметили в ведомстве.Поисковые работы продолжались в течение суток на двух участках в Азовском море. На первом из них два вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> из <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a> и Южного авиационного спасательного центра <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> облетели акваторию на 400 квадратных километрах, также привлекли семь морских судов. В общей сложности обследовали территорию в районе 100 квадратных миль. Кроме того, спасательные службы организовали патрулирование прибрежной зоны.На втором участке 60 человек и девять единиц техники патрулируют береговую линию, они обследовали 41 километр. К месту стоянки танкера направили специалистов испытательно-пожарной лаборатории.Как отметили в МЧС, водолазы Морспасслужбы <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a> не выявили повреждения кормы судна."Для ликвидации последствий происшествия в акватории Азовского моря и проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка сил и средств общей численностью 235 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС России — 75 человек и 18 единиц техники", — уточнили в ведомстве.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Десять членов команды спасло проходящее мимо судно "Сириус", еще троих выбросило за борт. Танкер получил серьезные повреждения, его отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.Как сообщили в Росморречфлоте, на судне взорвались пары нефтепродуктов, "Генерал Ази Асланов" шел пустым. По данным Следственного комитета, на судне произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Утечки топлива или нефтепродуктов на месте ЧП нет.СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20201025/tanker-1581438382.html
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азовское море
новороссийск
ростов-на-дону
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Кадры облета Азовского моря в поисках пропавших моряков после взрыва на танкере
Спасатели продолжают операцию по поиску пропавших моряков после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Патрулирование береговой линии осуществляет группировка общей численностью 60 человек и 9 единиц техники. Всего обследовано 7 км береговой линии.
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взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, ростов-на-дону, происшествия

Спасатели решили завершить активную фазу поисков моряков в Азовском море

18:42 25.10.2020 (обновлено: 19:13 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкТанкер "Генерал Ази Асланов", поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта "Кавказ"
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Морспасслужба
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Спасатели завершат активную фазу работ по поиску троих членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в 08:00 26 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент поиск трех оказавшихся за бортом моряков результатов не дал", — отметили в ведомстве.
Поисковые работы продолжались в течение суток на двух участках в Азовском море. На первом из них два вертолета Ми-8 из Геленджика и Южного авиационного спасательного центра Симферополя облетели акваторию на 400 квадратных километрах, также привлекли семь морских судов. В общей сложности обследовали территорию в районе 100 квадратных миль. Кроме того, спасательные службы организовали патрулирование прибрежной зоны.
На втором участке 60 человек и девять единиц техники патрулируют береговую линию, они обследовали 41 километр. К месту стоянки танкера направили специалистов испытательно-пожарной лаборатории.
Как отметили в МЧС, водолазы Морспасслужбы Новороссийска не выявили повреждения кормы судна.
"Для ликвидации последствий происшествия в акватории Азовского моря и проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка сил и средств общей численностью 235 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС России — 75 человек и 18 единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Десять членов команды спасло проходящее мимо судно "Сириус", еще троих выбросило за борт. Танкер получил серьезные повреждения, его отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.
Как сообщили в Росморречфлоте, на судне взорвались пары нефтепродуктов, "Генерал Ази Асланов" шел пустым. По данным Следственного комитета, на судне произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. Утечки топлива или нефтепродуктов на месте ЧП нет.
СК возбудил уголовное дело.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 13:16
Водолазы обследовали поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов"
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовороссийскРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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