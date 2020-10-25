https://ria.ru/20201025/minsk-1581477729.html
МВД Белоруссии утром получит данные о пострадавших на акции протеста
2020-10-25T19:25
2020-10-25T19:25
2020-10-25T19:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581486280_0:83:3072:1811_1400x0_80_0_0_97e671979e98964516da2aebca9f826f.jpg
<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока рано комментировать сообщения в СМИ о пострадавших при пресечении акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, точные данные будут к утру.Ранее силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Вместе с тем очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, в результате применения которых есть пострадавшие среди демонстрантов."Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно. Эти данные будут к утру", - сказала Чемоданова, отвечая на вопрос, располагает ли оперативно-ситуационный штаб при МВД данными о наличии пострадавших при пресечении акции протеста в Минске.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
Александр Нелиберда
Пострадавшие всегда будут. а как вы хотели власть свергать, без царапин? Чем больше пострадавших, тем быстрее закончится бардак. Предатели должны бояться власть, а не наоборот. Кто боится - тот и проигрывает.
32
Лев
А вот если кто-либо из протестунов получил розгами по заду-это записывают в число пострадавших?
15
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581486280_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_334e8466d8f618415b48ac3d236dde79.jpg
"Это наш город!" Жители Минска устроили несанкционированное шествие
Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие.
2020-10-25T19:25
true
PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире