https://ria.ru/20201025/minsk-1581477729.html

МВД Белоруссии утром получит данные о пострадавших на акции протеста

2020-10-25T19:25

2020-10-25T19:25

2020-10-25T19:25

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока рано комментировать сообщения в СМИ о пострадавших при пресечении акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, точные данные будут к утру.Ранее силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Вместе с тем очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, в результате применения которых есть пострадавшие среди демонстрантов."Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно. Эти данные будут к утру", - сказала Чемоданова, отвечая на вопрос, располагает ли оперативно-ситуационный штаб при МВД данными о наличии пострадавших при пресечении акции протеста в Минске.

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

Александр Нелиберда Пострадавшие всегда будут. а как вы хотели власть свергать, без царапин? Чем больше пострадавших, тем быстрее закончится бардак. Предатели должны бояться власть, а не наоборот. Кто боится - тот и проигрывает. 32

Лев А вот если кто-либо из протестунов получил розгами по заду-это записывают в число пострадавших? 15

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это наш город!" Жители Минска устроили несанкционированное шествие Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие. 2020-10-25T19:25 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире