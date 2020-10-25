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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581477729.html
МВД Белоруссии утром получит данные о пострадавших на акции протеста
2020-10-25T19:25
2020-10-25T19:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока рано комментировать сообщения в СМИ о пострадавших при пресечении акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, точные данные будут к утру.Ранее силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Вместе с тем очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, в результате применения которых есть пострадавшие среди демонстрантов."Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно. Эти данные будут к утру", - сказала Чемоданова, отвечая на вопрос, располагает ли оперативно-ситуационный штаб при МВД данными о наличии пострадавших при пресечении акции протеста в Минске.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
Пострадавшие всегда будут. а как вы хотели власть свергать, без царапин? Чем больше пострадавших, тем быстрее закончится бардак. Предатели должны бояться власть, а не наоборот. Кто боится - тот и проигрывает.
32
А вот если кто-либо из протестунов получил розгами по заду-это записывают в число пострадавших?
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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"Это наш город!" Жители Минска устроили несанкционированное шествие
Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие.
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии утром получит данные о пострадавших на акции протеста

19:25 25.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока рано комментировать сообщения в СМИ о пострадавших при пресечении акции протеста в Минске, точные данные будут к утру.
Ранее силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Вместе с тем очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщают об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, в результате применения которых есть пострадавшие среди демонстрантов.
"Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно. Эти данные будут к утру", - сказала Чемоданова, отвечая на вопрос, располагает ли оперативно-ситуационный штаб при МВД данными о наличии пострадавших при пресечении акции протеста в Минске.

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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