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https://ria.ru/20201025/minsk-1581462779.html
В Минске правоохранители стягивают силы к площади Якуба Коласа
Правоохранительные органы Белоруссии стягивают силы к площади Якуба Коласа в центре Минска на фоне проходящей в городе масштабной акции протеста, сообщают РИА... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:08
2020-10-25T17:08
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы Белоруссии стягивают силы к площади Якуба Коласа в центре Минска на фоне проходящей в городе масштабной акции протеста, сообщают РИА Новости очевидцы.К настоящему моменту многотысячная, по оценке корреспондента РИА Новости, толпа демонстрантов, следовавшая по проспекту Машерова, достигла площади Бангалор. Несанкционированный марш проходит спокойно, до сих пор силовики не предприняли ни одной попытки задержания его участников. От Бангалора протестующие планируют двинуться по улице Сургановой во сторону Академии наук.Между тем, по свидетельствам очевидцев, на перекрестке улиц Сургановой и Якуба Коласа силовики выстраивают кордон – с щитами и водометами. На этом же участке растягивают колючую проволоку. Таким образом правоохранители не хотят допустить, чтобы протестующие прорвались в центр столицы, которая с полудня находится под полным контролем силовиков.Как рассказали собеседники агентства, на пересечении Сургановой и Якуба Коласа сторонников оппозиции готовятся встретить несколько сотен бойцов ОМОН и внутренних войск, на месте также присутствуют водометы и заградительные машины. На расположенной вблизи площади Якуба Коласа ожидает подкрепление: еще несколько водометов, армейские грузовики и многочисленные автобусы, предназначенные для перевозки личного состава силовиков.Правоохранительные органы неоднократно требовали от участников акции разойтись, предупреждая их о возможной административной и уголовной ответственности, однако эти призывы не возымели действия.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/minsk-1581457019.html
https://ria.ru/20201025/minsk-1581436034.html
Жаль,что Ивана Сусанина среди этой "оппозиционной"толпы нет.Вывел бы их в полесские болота...
38
эти кадры из дождя и других таких же сми, я видел и месяц назад, хороший научились делать монтаж.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Бойцы ОМОН собрались у места сбора протестующих в Минске
К точке сбора протестующих у площади Свободы прибыли дополнительные силы ОМОН, заградительные машины и водомёты.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске правоохранители стягивают силы к площади Якуба Коласа

17:08 25.10.2020
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии стягивают силы к площади Якуба Коласа в центре Минска на фоне проходящей в городе масштабной акции протеста, сообщают РИА Новости очевидцы.
К настоящему моменту многотысячная, по оценке корреспондента РИА Новости, толпа демонстрантов, следовавшая по проспекту Машерова, достигла площади Бангалор. Несанкционированный марш проходит спокойно, до сих пор силовики не предприняли ни одной попытки задержания его участников. От Бангалора протестующие планируют двинуться по улице Сургановой во сторону Академии наук.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 16:19Протесты в Белоруссии
Участники протестного марша дошли до стелы "Минск – город-герой"
Между тем, по свидетельствам очевидцев, на перекрестке улиц Сургановой и Якуба Коласа силовики выстраивают кордон – с щитами и водометами. На этом же участке растягивают колючую проволоку. Таким образом правоохранители не хотят допустить, чтобы протестующие прорвались в центр столицы, которая с полудня находится под полным контролем силовиков.
Как рассказали собеседники агентства, на пересечении Сургановой и Якуба Коласа сторонников оппозиции готовятся встретить несколько сотен бойцов ОМОН и внутренних войск, на месте также присутствуют водометы и заградительные машины. На расположенной вблизи площади Якуба Коласа ожидает подкрепление: еще несколько водометов, армейские грузовики и многочисленные автобусы, предназначенные для перевозки личного состава силовиков.
Правоохранительные органы неоднократно требовали от участников акции разойтись, предупреждая их о возможной административной и уголовной ответственности, однако эти призывы не возымели действия.
В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Колонна техники и пустые улицы: белорусские силовики стягиваются в центр Минска - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 12:48Протесты в Белоруссии
В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией оппозиции
 
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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