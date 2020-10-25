https://ria.ru/20201025/minsk-1581457019.html

Участники протестного марша дошли до стелы "Минск – город-герой"

Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:19

2020-10-25T16:19

2020-10-25T16:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места событий.К настоящему времени "голова" колонны достигла стелы и повернула на проспект Машерова по направлению к центру Минска. В толпу продолжают вливаться группы демонстрантов из различных частей столицы. Часть из них движутся от площади Победы, другие идут по улице Янки Купалы в сторону Немиги.До сих пор попыток задержания со стороны силовиков на этом участке проведения протестной акции предпринято не было.Из громкоговорителей, установленных возле Дворца спорта, мимо которого шествуют демонстранты, доносится традиционное предупреждение о незаконности сегодняшнего мероприятия, а также о возможности применения силовиками спецсредств.Тем временем ряд центральных улиц, где сторонники оппозиции изначально планировали провести воскресную акцию, по-прежнему контролируются силовиками. Вблизи площади Свободы, одной из точек сбора протестующих, стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Кроме того, здесь все так же находятся заградительные машины и водометы, прибывшие сюда несколькими часами ранее.В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201025/minsk-1581436034.html

https://ria.ru/20201024/minsk-1581359873.html

Арсений Новиков Сами дошли до стены. Не надо упускать этот момент. Пулемёты, товсь........ 192

Лев С подачи либеральных СМИ эту толпу назвали "оппозицией" ,но оппозиция-это то,что предполагает систему взглядов и прграмму построения того ,что отличается от настоящего.Поэтому хочется,чтобы толпы,которые бродят по улицам и площадям Минска называли "Толпой". 153

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бойцы ОМОН собрались у места сбора протестующих в Минске К точке сбора протестующих у площади Свободы прибыли дополнительные силы ОМОН, заградительные машины и водомёты. 2020-10-25T16:19 true PT0M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире