Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581457019.html
Участники протестного марша дошли до стелы "Минск – город-герой"
Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:19
2020-10-25T16:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450486_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_0c6a24adbd090ade14c06e33751cea48.jpg
<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места событий.К настоящему времени "голова" колонны достигла стелы и повернула на проспект Машерова по направлению к центру Минска. В толпу продолжают вливаться группы демонстрантов из различных частей столицы. Часть из них движутся от площади Победы, другие идут по улице Янки Купалы в сторону Немиги.До сих пор попыток задержания со стороны силовиков на этом участке проведения протестной акции предпринято не было.Из громкоговорителей, установленных возле Дворца спорта, мимо которого шествуют демонстранты, доносится традиционное предупреждение о незаконности сегодняшнего мероприятия, а также о возможности применения силовиками спецсредств.Тем временем ряд центральных улиц, где сторонники оппозиции изначально планировали провести воскресную акцию, по-прежнему контролируются силовиками. Вблизи площади Свободы, одной из точек сбора протестующих, стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Кроме того, здесь все так же находятся заградительные машины и водометы, прибывшие сюда несколькими часами ранее.В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/minsk-1581436034.html
https://ria.ru/20201024/minsk-1581359873.html
Сами дошли до стены. Не надо упускать этот момент. Пулемёты, товсь........
192
С подачи либеральных СМИ эту толпу назвали "оппозицией" ,но оппозиция-это то,что предполагает систему взглядов и прграмму построения того ,что отличается от настоящего.Поэтому хочется,чтобы толпы,которые бродят по улицам и площадям Минска называли "Толпой".
153
29
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бойцы ОМОН собрались у места сбора протестующих в Минске
К точке сбора протестующих у площади Свободы прибыли дополнительные силы ОМОН, заградительные машины и водомёты.
2020-10-25T16:19
true
PT0M53S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450486_16:20:1081:819_1400x0_80_0_0_3a22853eccfbc508e5573449575a30be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Участники протестного марша дошли до стелы "Минск – город-герой"

16:19 25.10.2020
 
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
К настоящему времени "голова" колонны достигла стелы и повернула на проспект Машерова по направлению к центру Минска. В толпу продолжают вливаться группы демонстрантов из различных частей столицы. Часть из них движутся от площади Победы, другие идут по улице Янки Купалы в сторону Немиги.
До сих пор попыток задержания со стороны силовиков на этом участке проведения протестной акции предпринято не было.
Из громкоговорителей, установленных возле Дворца спорта, мимо которого шествуют демонстранты, доносится традиционное предупреждение о незаконности сегодняшнего мероприятия, а также о возможности применения силовиками спецсредств.
Тем временем ряд центральных улиц, где сторонники оппозиции изначально планировали провести воскресную акцию, по-прежнему контролируются силовиками. Вблизи площади Свободы, одной из точек сбора протестующих, стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск Белоруссии. Кроме того, здесь все так же находятся заградительные машины и водометы, прибывшие сюда несколькими часами ранее.
Колонна техники и пустые улицы: белорусские силовики стягиваются в центр Минска - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 12:48Протесты в Белоруссии
В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией оппозиции
В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 18:28Протесты в Белоруссии
В Минске задержали съемочную группу телеканала Sky news
 
Обсудить29
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния