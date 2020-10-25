Участники протестного марша дошли до стелы "Минск – город-герой"
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
К настоящему времени "голова" колонны достигла стелы и повернула на проспект Машерова по направлению к центру Минска. В толпу продолжают вливаться группы демонстрантов из различных частей столицы. Часть из них движутся от площади Победы, другие идут по улице Янки Купалы в сторону Немиги.
До сих пор попыток задержания со стороны силовиков на этом участке проведения протестной акции предпринято не было.
Из громкоговорителей, установленных возле Дворца спорта, мимо которого шествуют демонстранты, доносится традиционное предупреждение о незаконности сегодняшнего мероприятия, а также о возможности применения силовиками спецсредств.
Тем временем ряд центральных улиц, где сторонники оппозиции изначально планировали провести воскресную акцию, по-прежнему контролируются силовиками. Вблизи площади Свободы, одной из точек сбора протестующих, стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск Белоруссии. Кроме того, здесь все так же находятся заградительные машины и водометы, прибывшие сюда несколькими часами ранее.
В воскресенье в Минске традиционно наблюдаются сбои в предоставлении услуги мобильного доступа в интернет. По воскресеньям белорусская оппозиция проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции протеста - марши. Наиболее крупные акции проходят в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.