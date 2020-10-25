https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581491592.html

Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:45

2020-10-25T21:45

2020-10-25T22:02

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Медики во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.Накануне было выявлено более 45 тысяч заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии.По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа - за последние сутки.Также отмечается, что за семь дней в больницы попали 12 176 человек с COVID-19, и 1816 из них - в реанимации.

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, франция, общество