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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581491592.html
Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом
Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:45
2020-10-25T22:02
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Медики во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.Накануне было выявлено более 45 тысяч заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии.По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа - за последние сутки.Также отмечается, что за семь дней в больницы попали 12 176 человек с COVID-19, и 1816 из них - в реанимации.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, франция, общество

Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

21:45 25.10.2020 (обновлено: 22:02 25.10.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Медики во Франции выявили 52 010 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства республики Santé Publique.
Накануне было выявлено более 45 тысяч заразившихся за сутки. Тем самым, согласно последним данным, в стране впервые зафиксировано более 50 тысяч суточных заражений с начала эпидемии.
По данным ведомства, всего во Франции подтверждены 1 138 507 случаев COVID-19. В целом скончался 34 761 пациент с коронавирусом, 116 из их числа - за последние сутки.
Также отмечается, что за семь дней в больницы попали 12 176 человек с COVID-19, и 1816 из них - в реанимации.
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