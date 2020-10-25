https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581423682.html

В России за сутки выписали 7 704 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 7 704 человека после COVID-19, за все время — 1 138 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:33

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2020-10-25T10:33

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 7 704 человека после COVID-19, за все время — 1 138 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 138 522", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201025/samolechenie-1581414884.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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