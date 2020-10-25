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В России за сутки выписали 7 704 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 7 704 человека после COVID-19, за все время — 1 138 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:33
2020-10-25T10:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 7 704 человека после COVID-19, за все время — 1 138 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 138 522", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выписали 7 704 переболевших COVID-19

10:33 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у входа в один из смотровых боксов приемного отделения во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ
Автомобиль скорой медицинской помощи у входа в один из смотровых боксов приемного отделения во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7 704 человека после COVID-19, за все время — 1 138 522, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 138 522", - говорится в сообщении.
Медицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 08:39Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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