https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581418170.html
Ученые рассказали об использовании плазмы крови переболевших COVID-19
Плазма крови людей, выздоровевших после COVID-19, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов, у которых коронавирус протекает в умеренной форме,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:26
2020-10-25T09:26
2020-10-25T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Плазма крови людей, выздоровевших после COVID-19, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов, у которых <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a> протекает в умеренной форме, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в научном журнале <a href="https://www.bmj.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BMJ</a>.Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> проанализировали состояние 464 взрослых пациентов с "коронавирусом средней степени" в 39 больницах страны. Почти половине из них (235 пациентам), помимо стандартного лечения, вводили плазму людей, перенесших заболевание, остальных лечили обычными методами. В каждой группе было одинаковое число людей, которым требовалась искусственная вентиляция легких. Исследователи установили, что через 28 дней показатели смертности в обеих группах были примерно одинаковыми – скончались 34 пациента (15%) из первой группы и 31 пациент (14%) из второй. Ухудшение состояния до серьезного протекания заболевания было зафиксировано у 17 человек из каждой группы."Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена", - говорится в заключении исследования.Ученые подчеркивают, что исследование проводилось с рядом условий, в частности, врачи знали, кто из пациентов получил плазму, а кто нет. В работе также отмечается, что необходимо провести дополнительные исследования с большим количеством участников и в других частях мира.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581410968.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, индия, в мире