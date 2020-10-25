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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581410968.html
Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы
Случаи заболевания коронавирусом будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T06:06
2020-10-25T06:06
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Случаи заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>."В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется", - сказал Тимаков.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521 до 1 497 167.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы

06:06 25.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Случаи заболевания коронавирусом будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется", - сказал Тимаков.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521 до 1 497 167.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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