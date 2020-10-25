https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581410968.html

Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы

Случаи заболевания коронавирусом будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T06:06

2020-10-25T06:06

2020-10-25T06:06

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Случаи заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>."В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется", - сказал Тимаков.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521 до 1 497 167.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество