https://ria.ru/20201025/khelme-putin-1581250738.html

Скандал на всю Прибалтику: зачем эстонский министр похвалил Путина

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle охарактеризовал российского президента Владимира Путина как прагматичного РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Константин Севастьянов. </strong>Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle охарактеризовал российского президента Владимира Путина как прагматичного и предсказуемого политика, четко соблюдающего интересы своей страны. Это идет вразрез с мнением прибалтийских элит, называющих Россию "непредсказуемым и агрессивным" государством. А вот Хельме, напротив, считает, что с Москвой вполне можно сотрудничать. Что скрыто за этими заявлениями и стоит ли воспринимать министра как потенциального союзника, разбиралось РИА Новости. Портрет антигерояСемидесятилетний Март Хельме — один из самых эпатажных политиков Балтии. Он всегда мечтал о собственной партии — причем такой, которая со временем возьмет власть в государстве. Мечта исполнилась в 2012 году. Он учредил Консервативную народную партию (EKRE), оружием выбрал правый популизм и начал эксплуатировать ксенофобские настроения. Особенно активно "консервативные народники" использовали страх эстонцев перед мигрантами из третьего мира. И обещали бороться с "предателями" из числа либеральных чиновников, которые "в угоду Брюсселю" открывают ворота Эстонии смуглокожим мигрантам. К тому же Хельме с единомышленниками регулярно проводит мероприятия памяти эстонских легионеров СС и призывает ставить им памятники.По результатам прошлогодних парламентских выборов ультраправые из EKRE неожиданно для всех вошли в правящую коалицию. Премьер-министр Эстонии, глава Центристской партии Юри Ратас не собирался сотрудничать с Хельме, но позже пересмотрел мнение. Для "центристов" выборы оказались неудачными — и, чтобы сохранить власть, они взяли в коалицию две правые партии: более умеренное "Отечество" и радикальное EKRE. В новом кабмине "консервативные народники" получили пять министерских постов. В частности, Март Хельме стал главой МВД и заместителем премьера, а его сын Мартин — руководителем Минфина.На влиятельном государственном посту Март Хельме ничуть не умерил риторику. По-прежнему боролся с мигрантами — но переключил внимание на гастарбайтеров с Украины. "Сюда приезжают не столько украинцы, сколько русские с востока страны, обрусевшие или просто гомо советикусы", — сокрушался Хельме. Всячески усложнял им доступ в страну — и добился своего благодаря пандемии коронавируса. Но тут уже взвыли эстонские промышленные и сельскохозяйственные предприятия — в малолюдной республике без завозных рабочих рук бизнесу практически не выжить. Летом Эстония возобновила прием украинцев.В ноябре 2019-го Хельме оказался в центре международного скандала: заявил финскому изданию Iltalehti, что Эстонии необходим "запасной план" обороны: на НАТО надежды нет. Как и на Европейский союз — это не "центр силы" в мире. Более того, он сравнил ЕС с другим союзом, Советским — и это в Эстонии, где СССР объявлен символом всего самого плохого. Естественно, коллеги по правительству бросились опровергать его слова — мол, Эстония как никогда уверена и в ЕС, и в НАТО. Но уже буквально через пару недель Хельме подложил новую "свинью": выступая на радио, обозвал премьер-министра соседней Финляндии (страны, экономические отношения с которой Эстонии особенно важны) Санну Марин "торговкой". Да еще и привел перефразированную цитату из Владимира Ленина: "любая кухарка может стать министром". Эстонскому президенту Керти Кальюлайд пришлось лично извиняться перед Марин, а парламентская оппозиция потребовала отставки Хельме — впрочем, безуспешно. Хотя политика называли даже скрытым "агентом влияния" Москвы. Мастер политической провокацииПрекрасно зная особенности эстонского политикума, Хельме как будто намеренно подставлялся под удары. Так, он единственный из эстонского правительства не боится беседовать с российской прессой. В июле 2019-го в одном из таких интервью он сказал, что ратует за развитие эстонско-российских отношений и не считает Москву угрозой для Прибалтики. Тут нужно понимать: будучи популистом, Хельме способен делать взаимоисключающие заявления — в зависимости от конъюнктуры момента. Особенно ярко это проявилось в публичных речах о России. До того как он стал членом правительства, его высказывания о восточном соседе отличались крайней жесткостью. Например, в 2007-м Хельме говорил: "Сегодняшняя Россия — растущий монстр, какого мир еще не знал. Этот монстр расправит плечи в 2008-м после президентских выборов, и вот тогда мы увидим, что за чудовище выползет из ворот Кремля". Тогда Хельме предлагал: "России, которая, в сущности, слаба, нужно навязать новое, непосильное для нее экономическое соревнование, гонку вооружений и идеологическую войну. И страна, пребывающая в демографическом коллапсе, развалится".А в 2018-м, обращаясь к премьер-министру Юри Ратасу, Хельме призвал усилить контроль за русской общиной — поскольку, по его мнению, многие в ней готовы шпионить в пользу Москвы. Поэтому следует ограничить их прием на государственную службу — на все сколько-нибудь значимые посты. И он же утверждал, что Россия якобы не прочь сделать "второй Крым" из Ида-Вирумаа — северо-восточного уезда Эстонии, где живут в основном этнические русские. Любимый "конек" Хельме, на котором он скачет уже много лет, — тема территориальных претензий к России. Речь идет об исконно русских городах Ивангород и Печоры с прилегающими землями, которые с 1920 по 1940 год принадлежали Эстонской Республике. "Россия не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — жаловался Хельме вскоре после назначения министром внутренних дел. Впрочем, с некоторого момента Хельме скорректировал поведение. Дело в том, что русскоязычные жители Эстонии составляют свыше 25 процентов населения — лакомый электоральный кусок. Собственной политической организации у них нет, и они по принципу "меньшего из зол" традиционно голосуют за Центристскую партию, чье руководство избегает прямых призывов к ассимиляции "нетитульных" жителей. Хельме тоже решил побороться за эту часть избирателей. Смягчил заявления о потенциальных "внутренних врагах", а в июне 2019-го вдруг высказался: "Люди из Ида-Вирумаа, хоть и не эстонцы, но уже наши. А если говорить о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины, — это не наши люди".Схема для ловушкиЕще один знаменательный факт. За ликвидацию преподавания на русском языке в школах нацменьшинств Эстонии особенно яростно выступает оппозиционная Партия реформ, называющая себя либеральной. Эстонские "реформисты" неоднократно подавали соответствующий законопроект — последний раз в сентябре 2020-го. Но правящая коалиция, в том числе и "ультраправая" EKRE, последовательно отказывалась губить русские школы. А в октябре 2020-го Хельме совершил новый поступок, давший повод говорить о "скрытых российских симпатиях". В интервью Deutsche Welle он сказал, что президент России Владимир Путин чутко следит за балансом мировой политики. "Путин в этой схеме — аптекарь, который должен на чувствительных весах устанавливать равновесие и на его основе вести эффективную внешнюю политику", — сообщил Хельме. По его мнению, Путин — прагматик: "Если надо, он будет врагом, если надо — другом". Эстонский министр добавил, что Прибалтикой, с позиции российского президента, "активно заниматься просто нет смысла" — поскольку это "европейские провинции". Однако, по словам Хельме, Путину важно знать, что Прибалтика как часть НАТО "не опасна для России". Другой вопрос, можно ли считать его потенциальным союзником Москвы. Политолог Александр Носович, специализирующийся на странах Балтии, советует не обольщаться на этот счет: в беседе с Deutsche Welle Хельме не произнес ничего нового. Его взгляды прекрасно известны германскому государственному изданию — и все же оно взяло интервью у "токсичного" политика. "Вероятно, кто-то решил, что эстонский министр, признающий опасения России по поводу размещения солдат НАТО в Прибалтике и демонстрирующий неприязнь к украинцам, — хорошая приманка для Москвы. Мол, Кремль должен всерьез заинтересоваться Хельме и пойти на сотрудничество с EKRE. На выходе получится полная дискредитация внешней политики России, — полагает Носович. — Та же Deutche Welle с радостью тыкнет Москву носом в дружбу с Мартом Хельме: мол, вы жалуетесь на дискриминацию в Прибалтике — и при этом взаимодействуете с радикально-шовинистической партией, которая прославляет эстонский легион "Ваффен СС" и даже призывала не пускать этнических русских на государственные посты в Эстонии".Эксперт уверен: учитывая репутационные риски, Москве не стоит связывать себя с эпатажным и непоследовательным политиком. Какие бы реверансы не делал Хельме в сторону России — уловка эта нехитрая.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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