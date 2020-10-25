https://ria.ru/20201025/karabakh-1581441853.html

Ереван заявил о доказательствах присутствия турецкого спецназа в Карабахе

В Генпрокуратуре Армении заявили РИА Новости, что Ереван располагает данными об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Карабахе. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T13:49

2020-10-25T13:49

2020-10-25T17:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости.</strong> В Генпрокуратуре <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявили РИА Новости, что Ереван располагает данными об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Карабахе.С начала обострения конфликта <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила о поддержке <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, но не раз отмечала, что не участвует в конфликте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американской телесети Fox сказал, что нет никаких доказательств военной поддержки со стороны Турции. По его словам, Анкара помогает Баку лишь политически.Кроме того, по данным ведомства, спецназовцы Вооруженных сил Турции еще с августа 2020 года проводили курсы интенсивной боевой подготовки для азербайджанских солдат.Как утверждают в Генпрокуратуре, призыв резервистов в подразделения армии Азербайджана провели 3 сентября, а с 21 числа часть личного состава перевели на линию соприкосновения. В ночь на 27 сентября руководство приказало начать наступление на боевые позиции Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) по всем направлением и с использованием всех видов вооружений.В сообщении ведомства также указывается, что с середины сентября в густонаселенных азербайджанских поселениях и малозаметных местах военные разместили артиллерийские системы, которые, как считают в Ереване, выполняли боевые задачи.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201024/erdogan-1581340586.html

https://ria.ru/20201025/karabakh-1581427039.html

Фиг Вам бла бла, а где опять доказательства??)))//В генпрокуратуре Армении добавили, что сведения были получены в рамках уголовного дела, возбужденного "по фактам развязывания агрессивной войны против Армении и Арцаха /// причем тут армения???? какое дело возбудили, ??? 111

Кот на дереве Доказательства, естественно, они не предоставят? 71

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-25T13:49 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире