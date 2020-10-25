https://ria.ru/20201025/karabakh-1581441853.html
Ереван заявил о доказательствах присутствия турецкого спецназа в Карабахе
В Генпрокуратуре Армении заявили РИА Новости, что Ереван располагает данными об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Карабахе. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:49
2020-10-25T13:49
2020-10-25T17:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости.</strong> В Генпрокуратуре <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявили РИА Новости, что Ереван располагает данными об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Карабахе.С начала обострения конфликта <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила о поддержке <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, но не раз отмечала, что не участвует в конфликте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американской телесети Fox сказал, что нет никаких доказательств военной поддержки со стороны Турции. По его словам, Анкара помогает Баку лишь политически.Кроме того, по данным ведомства, спецназовцы Вооруженных сил Турции еще с августа 2020 года проводили курсы интенсивной боевой подготовки для азербайджанских солдат.Как утверждают в Генпрокуратуре, призыв резервистов в подразделения армии Азербайджана провели 3 сентября, а с 21 числа часть личного состава перевели на линию соприкосновения. В ночь на 27 сентября руководство приказало начать наступление на боевые позиции Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) по всем направлением и с использованием всех видов вооружений.В сообщении ведомства также указывается, что с середины сентября в густонаселенных азербайджанских поселениях и малозаметных местах военные разместили артиллерийские системы, которые, как считают в Ереване, выполняли боевые задачи.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201024/erdogan-1581340586.html
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581427039.html
Фиг Вам
бла бла, а где опять доказательства??)))//В генпрокуратуре Армении добавили, что сведения были получены в рамках уголовного дела, возбужденного "по фактам развязывания агрессивной войны против Армении и Арцаха /// причем тут армения???? какое дело возбудили, ???
111
Кот на дереве
Доказательства, естественно, они не предоставят?
71
175
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579364947_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8de6af5865366d75d5652b841b6597fd.jpg
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-25T13:49
true
PT4M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 24 окт — РИА Новости.
В Генпрокуратуре Армении
заявили РИА Новости, что Ереван располагает данными об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Карабахе.
С начала обострения конфликта Турция
заявила о поддержке Азербайджана
, но не раз отмечала, что не участвует в конфликте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американской телесети Fox сказал, что нет никаких доказательств военной поддержки со стороны Турции. По его словам, Анкара помогает Баку лишь политически.
Кроме того, по данным ведомства, спецназовцы Вооруженных сил Турции еще с августа 2020 года проводили курсы интенсивной боевой подготовки для азербайджанских солдат.
Как утверждают в Генпрокуратуре, призыв резервистов в подразделения армии Азербайджана провели 3 сентября, а с 21 числа часть личного состава перевели на линию соприкосновения. В ночь на 27 сентября руководство приказало начать наступление на боевые позиции Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) по всем направлением и с использованием всех видов вооружений.
В сообщении ведомства также указывается, что с середины сентября в густонаселенных азербайджанских поселениях и малозаметных местах военные разместили артиллерийские системы, которые, как считают в Ереване, выполняли боевые задачи.
Ситуация в Карабахе
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.