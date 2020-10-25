https://ria.ru/20201025/ivleeva-1581424437.html

Настя Ивлеева раскрыла секрет своего похудения на десять килограммов

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала в своем личном телеграм-канале Wow, Ivleeva?! о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:38

2020-10-25T10:38

2020-10-25T10:38

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<strong>МОСКВА, 25</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настя Ивлеева</a> рассказала в своем личном телеграм-канале <a href="https://t.me/nastyaivleevaagent" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wow, Ivleeva?!</a> о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. По словам девушки, она поправилась, когда болела коронавирусом. Тогда Ивлеева мало двигалась и много ела, однако смогла взять себя в руки и скинуть лишний вес. Она добавила, что нужно полностью отказаться от алкоголя и не забывать про полноценный сон. “Грубо говоря, ночью происходило полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен! Если вы спите 4 часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет “чики-пуки””, - заключила Ивлеева.По мнению звезды, такой способ подходит всем, а процесс похудения мотивирует употреблять в пищу более полезные продукты.

https://rsport.ria.ru/20201015/pokhudenie-1579954251.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, знаменитости, звезды