https://ria.ru/20201025/ivleeva-1581424437.html
Настя Ивлеева раскрыла секрет своего похудения на десять килограммов
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала в своем личном телеграм-канале Wow, Ivleeva?! о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:38
2020-10-25T10:38
2020-10-25T10:38
шоубиз
анастасия ивлеева
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 25</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настя Ивлеева</a> рассказала в своем личном телеграм-канале <a href="https://t.me/nastyaivleevaagent" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wow, Ivleeva?!</a> о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. По словам девушки, она поправилась, когда болела коронавирусом. Тогда Ивлеева мало двигалась и много ела, однако смогла взять себя в руки и скинуть лишний вес. Она добавила, что нужно полностью отказаться от алкоголя и не забывать про полноценный сон. “Грубо говоря, ночью происходило полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен! Если вы спите 4 часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет “чики-пуки””, - заключила Ивлеева.По мнению звезды, такой способ подходит всем, а процесс похудения мотивирует употреблять в пищу более полезные продукты.
https://rsport.ria.ru/20201015/pokhudenie-1579954251.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева
рассказала в своем личном телеграм-канале Wow, Ivleeva?!
о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов.
По словам девушки, она поправилась, когда болела коронавирусом. Тогда Ивлеева мало двигалась и много ела, однако смогла взять себя в руки и скинуть лишний вес.
“Я не сидела ни на какой жесткой диете. Поначалу я ела все, что хотела. Но что мне помогло: я не ела за 4 часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6-7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки - чистая вода”, - поделилась телеведущая.
Она добавила, что нужно полностью отказаться от алкоголя и не забывать про полноценный сон.
“Грубо говоря, ночью происходило полезное голодание. Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен! Если вы спите 4 часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет “чики-пуки””, - заключила Ивлеева.
По мнению звезды, такой способ подходит всем, а процесс похудения мотивирует употреблять в пищу более полезные продукты.