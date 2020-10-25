https://ria.ru/20201025/goroskop-1581239468.html

Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию

Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, сообщает YourTango. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T06:37

2020-10-25T06:37

2020-10-25T06:37

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, <a href="https://www.yourtango.com/2018309871/horoscope-most-depressed-zodiac-signs-what-makes-them-sad" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, яркие и горячие <strong>Овны</strong> впадают в депрессию, когда на них не обращают внимания. А еще для них очень важно одобрение. Если они этого не получают, то сильно расстраиваются и уходят в себя. Активные <strong>Тельцы</strong> умеют подстраиваться практически под любую ситуацию. Однако если в ней не будет движения и прогресса, это негативным образом скажется на их настроении. Статичность и застой – вот что угнетает и вгоняет в депрессию Тельцов. Ничто так не ранит веселых <strong>Близнецов</strong>, как разбитое сердце. Да, мы все иногда чувствуем себя подавленными, особенно когда переживаем какое-то горе, но Близнецам тяжелее всех справиться с этим. Боль от предательства или неразделенной любви с ними на всю жизнь. Хотя они могут смеяться и радоваться жизни, помните, представители этого знака "грустные клоуны", которые отлично умеют маскировать внутренние переживания. <strong>Раки</strong> несчастны, когда плохо выглядят. Да, это может показаться не серьезной причиной, но они действительно очень любят свою внешность, и если не дотягивают до идеала, то впадают в депрессию. <strong>Львы</strong> становятся очень беспокойными, когда не получают того, чего хотят, или когда что-то идет не по плану. При этом абсолютно неважно, кто или что на это повлияет: человек, вещь или идея. Львам необходимо все держать под контролем.Кто любит покопаться в себе, так это <strong>Девы</strong>. Поэтому чаще всего они погружаются в депрессию, когда думают о своей жизни. Представители этого знака склонны драматизировать и создавать в голове вымышленные сценарии, которые всегда заканчиваются катастрофой. Девы думают только о плохом, что портит этим настоящее. Как правило, <strong>Весы</strong> расстраиваются, когда не могут контролировать все вокруг. А если жизнь становится более динамичной и сумасшедшей, это вызывает у Весов депрессию и беспокойство.<strong>Скорпионов</strong> угнетает страх. Им нравится делать все, что хочется, ничего не бояться, а после наслаждаться своими усилиями. Такой образ жизни настолько дорог Скорпионам, что в какой-то момент они начинают задумываться: вечно это не продлится. Поэтому их все чаще начинает преследовать страх смерти и конца, который подавляет представителей этого знака. Хотя предприимчивым <strong>Стрельцам</strong> комфортно находиться в одиночестве – в какой-то момент это может стать серьезным испытанием для них. Представители этого знака втайне переживают из-да того, что окажутся слишком одинокими. <strong>Козероги</strong> больше всего переживают из-за старения. Они не согласны с тем, что это естественный процесс, поэтому первыми делают пластические операции и различные инъекции. Однако рано или поздно старость все-таки ударяет по ним, а заодно навсегда оставляет Козерогов подавленными. <strong>Водолеи </strong>не любят, когда им говорят, что они неправы. Они готовы потратить вечность, чтобы доказать и убедить вас в обратном. Однако такая "битва" делают их слабее, поскольку Водолеи не умеют толком обороняться. Все это вызывает в них чувство безысходности и вгоняет в депрессию. <strong>Рыб</strong> угнетает, когда не ладится семейная жизнь. Если между близкими все идет не так, как надо, представители этого знака сильно расстраиваются. Рыбы по природе очень чувствительные, поэтому когда дело доходит до родных, они не могут совладать с собой и впадают в депрессию.

https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html

https://ria.ru/20200809/1575500749.html

https://ria.ru/20201011/astrologiya-1579091288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры