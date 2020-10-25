Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201025/goroskop-1581239468.html
Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, сообщает YourTango. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T06:37
2020-10-25T06:37
гороскоп
астрология
стиль жизни
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1400x0_80_0_0_adf265ecc3988c7dde9b1a2536384e0d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, <a href="https://www.yourtango.com/2018309871/horoscope-most-depressed-zodiac-signs-what-makes-them-sad" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, яркие и горячие <strong>Овны</strong> впадают в депрессию, когда на них не обращают внимания. А еще для них очень важно одобрение. Если они этого не получают, то сильно расстраиваются и уходят в себя. Активные <strong>Тельцы</strong> умеют подстраиваться практически под любую ситуацию. Однако если в ней не будет движения и прогресса, это негативным образом скажется на их настроении. Статичность и застой – вот что угнетает и вгоняет в депрессию Тельцов. Ничто так не ранит веселых <strong>Близнецов</strong>, как разбитое сердце. Да, мы все иногда чувствуем себя подавленными, особенно когда переживаем какое-то горе, но Близнецам тяжелее всех справиться с этим. Боль от предательства или неразделенной любви с ними на всю жизнь. Хотя они могут смеяться и радоваться жизни, помните, представители этого знака "грустные клоуны", которые отлично умеют маскировать внутренние переживания. <strong>Раки</strong> несчастны, когда плохо выглядят. Да, это может показаться не серьезной причиной, но они действительно очень любят свою внешность, и если не дотягивают до идеала, то впадают в депрессию. <strong>Львы</strong> становятся очень беспокойными, когда не получают того, чего хотят, или когда что-то идет не по плану. При этом абсолютно неважно, кто или что на это повлияет: человек, вещь или идея. Львам необходимо все держать под контролем.Кто любит покопаться в себе, так это <strong>Девы</strong>. Поэтому чаще всего они погружаются в депрессию, когда думают о своей жизни. Представители этого знака склонны драматизировать и создавать в голове вымышленные сценарии, которые всегда заканчиваются катастрофой. Девы думают только о плохом, что портит этим настоящее. Как правило, <strong>Весы</strong> расстраиваются, когда не могут контролировать все вокруг. А если жизнь становится более динамичной и сумасшедшей, это вызывает у Весов депрессию и беспокойство.<strong>Скорпионов</strong> угнетает страх. Им нравится делать все, что хочется, ничего не бояться, а после наслаждаться своими усилиями. Такой образ жизни настолько дорог Скорпионам, что в какой-то момент они начинают задумываться: вечно это не продлится. Поэтому их все чаще начинает преследовать страх смерти и конца, который подавляет представителей этого знака. Хотя предприимчивым <strong>Стрельцам</strong> комфортно находиться в одиночестве – в какой-то момент это может стать серьезным испытанием для них. Представители этого знака втайне переживают из-да того, что окажутся слишком одинокими. <strong>Козероги</strong> больше всего переживают из-за старения. Они не согласны с тем, что это естественный процесс, поэтому первыми делают пластические операции и различные инъекции. Однако рано или поздно старость все-таки ударяет по ним, а заодно навсегда оставляет Козерогов подавленными. <strong>Водолеи </strong>не любят, когда им говорят, что они неправы. Они готовы потратить вечность, чтобы доказать и убедить вас в обратном. Однако такая "битва" делают их слабее, поскольку Водолеи не умеют толком обороняться. Все это вызывает в них чувство безысходности и вгоняет в депрессию. <strong>Рыб</strong> угнетает, когда не ладится семейная жизнь. Если между близкими все идет не так, как надо, представители этого знака сильно расстраиваются. Рыбы по природе очень чувствительные, поэтому когда дело доходит до родных, они не могут совладать с собой и впадают в депрессию.
https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html
https://ria.ru/20200920/zodiak-1577462567.html
https://ria.ru/20200809/1575500749.html
https://ria.ru/20201011/astrologiya-1579091288.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_23:0:912:667_1400x0_80_0_0_5787de2a054891428034a35367ca9c4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию

06:37 25.10.2020
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, сообщает YourTango.

"Что вызывает депрессию? Это зависит от человека, однако трудности, с которыми мы сталкиваемся, влияют на нас определенным образом. Например, для одного человека оставаться дома и ничего не делать может оказаться худшим испытанием, в то время как для другого – уединенная жизнь приносит радость и умиротворение", – делится своими наблюдениями автор.

По ее словам, яркие и горячие Овны впадают в депрессию, когда на них не обращают внимания. А еще для них очень важно одобрение. Если они этого не получают, то сильно расстраиваются и уходят в себя.
Активные Тельцы умеют подстраиваться практически под любую ситуацию. Однако если в ней не будет движения и прогресса, это негативным образом скажется на их настроении. Статичность и застой – вот что угнетает и вгоняет в депрессию Тельцов.
Мать ругает дочь - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 06:51Культура
Названы знаки зодиака, которые больше других любят трепать нервы
Ничто так не ранит веселых Близнецов, как разбитое сердце. Да, мы все иногда чувствуем себя подавленными, особенно когда переживаем какое-то горе, но Близнецам тяжелее всех справиться с этим. Боль от предательства или неразделенной любви с ними на всю жизнь. Хотя они могут смеяться и радоваться жизни, помните, представители этого знака "грустные клоуны", которые отлично умеют маскировать внутренние переживания.
Раки несчастны, когда плохо выглядят. Да, это может показаться не серьезной причиной, но они действительно очень любят свою внешность, и если не дотягивают до идеала, то впадают в депрессию.
Львы становятся очень беспокойными, когда не получают того, чего хотят, или когда что-то идет не по плану. При этом абсолютно неважно, кто или что на это повлияет: человек, вещь или идея. Львам необходимо все держать под контролем.
Фестиваль Кубана-2012. День третий - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 05:56Культура
Названы знаки зодиака, которым проще завоевать внимание окружающих
Кто любит покопаться в себе, так это Девы. Поэтому чаще всего они погружаются в депрессию, когда думают о своей жизни. Представители этого знака склонны драматизировать и создавать в голове вымышленные сценарии, которые всегда заканчиваются катастрофой. Девы думают только о плохом, что портит этим настоящее.
Как правило, Весы расстраиваются, когда не могут контролировать все вокруг. А если жизнь становится более динамичной и сумасшедшей, это вызывает у Весов депрессию и беспокойство.
Скорпионов угнетает страх. Им нравится делать все, что хочется, ничего не бояться, а после наслаждаться своими усилиями. Такой образ жизни настолько дорог Скорпионам, что в какой-то момент они начинают задумываться: вечно это не продлится. Поэтому их все чаще начинает преследовать страх смерти и конца, который подавляет представителей этого знака.
Молодые люди ссорятся - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 00:41Культура
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Хотя предприимчивым Стрельцам комфортно находиться в одиночестве – в какой-то момент это может стать серьезным испытанием для них. Представители этого знака втайне переживают из-да того, что окажутся слишком одинокими.
Козероги больше всего переживают из-за старения. Они не согласны с тем, что это естественный процесс, поэтому первыми делают пластические операции и различные инъекции. Однако рано или поздно старость все-таки ударяет по ним, а заодно навсегда оставляет Козерогов подавленными.
Водолеи не любят, когда им говорят, что они неправы. Они готовы потратить вечность, чтобы доказать и убедить вас в обратном. Однако такая "битва" делают их слабее, поскольку Водолеи не умеют толком обороняться. Все это вызывает в них чувство безысходности и вгоняет в депрессию.
Рыб угнетает, когда не ладится семейная жизнь. Если между близкими все идет не так, как надо, представители этого знака сильно расстраиваются. Рыбы по природе очень чувствительные, поэтому когда дело доходит до родных, они не могут совладать с собой и впадают в депрессию.
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 06:44Культура
Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака
 
КультурагороскопастрологияСтиль жизниНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт предположил, кто из кандидатов в президенты США выгоден России
09:14Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства
09:14В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха
09:04Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
09:03В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана
09:02Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет
08:48Росморречфлот рассказал о поисках моряков с пострадавшего танкера
08:42СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
08:39Названы опасные последствия самолечения COVID-19
08:35Собянин надеется, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться
08:19Собянин заявил, что москвичи соблюдают меры против COVID-19
08:19Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
08:14Разведка обыскала дом испанских дипломатов в Каракасе, сообщили СМИ
07:32Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека
06:30В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере
06:06Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы
05:17Посетительница музея нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
04:37Умер глава Samsung Ли Гон Хи
04:20Названа неожиданная опасность популярного приспособления для сна
04:17В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов
Лента новостейМолния