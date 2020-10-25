Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под Парижем, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре.
Как отмечает телеканал, внимание сил внутренней безопасности привлек профиль молодого человека в Twitter. Там он оставлял комментарии и записи, которые, по мнению властей, могут попадать под оправдание терроризма. В частности, как отмечает телеканал, он поставил "лайк" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.
Власти установили личность владельца аккаунта, им оказался рожденный в России 22-летний мужчина чеченского происхождения, живущий во французском городе Блуа. По данным источников телеканала, он был задержан дома и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.