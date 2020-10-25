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https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581475884.html
Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя
Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T19:12
2020-10-25T19:12
убийство учителя во франции
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под Парижем, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на источник в прокуратуре.Как отмечает телеканал, внимание сил внутренней безопасности привлек профиль молодого человека в Twitter. Там он оставлял комментарии и записи, которые, по мнению властей, могут попадать под оправдание терроризма. В частности, как отмечает телеканал, он поставил "лайк" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.Власти установили личность владельца аккаунта, им оказался рожденный в России 22-летний мужчина чеченского происхождения, живущий во французском городе Блуа. По данным источников телеканала, он был задержан дома и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.
https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581267068.html
https://ria.ru/20201024/ugroza-1581338423.html
А как-же свобода слова, демократи. Двойные стандарты.
41
Исламофобия какая-то.
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10
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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убийство учителя во франции, франция, в мире

Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя

19:12 25.10.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под Парижем, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре.
Как отмечает телеканал, внимание сил внутренней безопасности привлек профиль молодого человека в Twitter. Там он оставлял комментарии и записи, которые, по мнению властей, могут попадать под оправдание терроризма. В частности, как отмечает телеканал, он поставил "лайк" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Власти установили личность владельца аккаунта, им оказался рожденный в России 22-летний мужчина чеченского происхождения, живущий во французском городе Блуа. По данным источников телеканала, он был задержан дома и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииФранцияВ мире
 
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