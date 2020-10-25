https://ria.ru/20201025/frantsiya-1581475884.html

Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя

Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T19:12

2020-10-25T19:12

2020-10-25T19:12

убийство учителя во франции

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина чеченского происхождения, родившийся в России, задержан во Франции по обвинению в оправдании терроризма, связанному с резонансным убийством учителя под Парижем, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> со ссылкой на источник в прокуратуре.Как отмечает телеканал, внимание сил внутренней безопасности привлек профиль молодого человека в Twitter. Там он оставлял комментарии и записи, которые, по мнению властей, могут попадать под оправдание терроризма. В частности, как отмечает телеканал, он поставил "лайк" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.Власти установили личность владельца аккаунта, им оказался рожденный в России 22-летний мужчина чеченского происхождения, живущий во французском городе Блуа. По данным источников телеканала, он был задержан дома и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией.Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона. Как сообщало агентство Франс Пресс, после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя.

https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581267068.html

https://ria.ru/20201024/ugroza-1581338423.html

Плахиш Кибальчиш А как-же свобода слова, демократи. Двойные стандарты. 41

Александр Аникин Исламофобия какая-то. 24

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, в мире