https://ria.ru/20201025/donbass-1581491685.html

Экзитпол: за создание СЭЗ в Донбассе проголосовали 45 процентов украинцев

Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 45% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%, свидетельствуют... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:46

2020-10-25T21:46

2020-10-25T22:39

верховная рада украины

владимир зеленский

донбасс

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581445740_0:200:2929:1848_1400x0_80_0_0_f078a561fb0cdbdc382018294c3e4dac.jpg

<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Создание свободной экономической зоны в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> поддерживают 45% граждан <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%, свидетельствуют данные exit poll группы "Рейтинг".По данным exit poll, еще 12% граждан отказались предоставить ответ.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал всеукраинский опрос по важным для страны темам в день местных выборов. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.Зеленский сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/perlin-1580907032.html

2

донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, донбасс, украина, в мире