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Экзитпол: за создание СЭЗ в Донбассе проголосовали 45 процентов украинцев
Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 45% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%, свидетельствуют... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:46
2020-10-25T22:39
верховная рада украины
владимир зеленский
донбасс
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Создание свободной экономической зоны в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> поддерживают 45% граждан <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%, свидетельствуют данные exit poll группы "Рейтинг".По данным exit poll, еще 12% граждан отказались предоставить ответ.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал всеукраинский опрос по важным для страны темам в день местных выборов. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.Зеленский сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/perlin-1580907032.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, донбасс, украина, в мире

Экзитпол: за создание СЭЗ в Донбассе проголосовали 45 процентов украинцев

21:46 25.10.2020 (обновлено: 22:39 25.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЖенщина голосует на одном из избирательных участков в Киеве
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 45% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%, свидетельствуют данные exit poll группы "Рейтинг".
По данным exit poll, еще 12% граждан отказались предоставить ответ.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:41Сказано в эфире
"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос по важным для страны темам в день местных выборов. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
Зеленский сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 21:29Сказано в эфире
"Болтовня". Почему украинцам не понравились вопросы Зеленского? На Украине житель Ивано-Франковской области обратился в суд с иском к президенту Зеленскому, он требует признать противоправным проведение опроса на избирательных участках в день местных выборов. Политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
 
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