Экзитпол: за создание СЭЗ в Донбассе проголосовали 45 процентов украинцев
21:46 25.10.2020 (обновлено: 22:39 25.10.2020)
По данным exit poll, еще 12% граждан отказались предоставить ответ.
15 октября, 20:41Сказано в эфире"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос по важным для страны темам в день местных выборов. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
Зеленский сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
21 октября, 21:29Сказано в эфире"Болтовня". Почему украинцам не понравились вопросы Зеленского? На Украине житель Ивано-Франковской области обратился в суд с иском к президенту Зеленскому, он требует признать противоправным проведение опроса на избирательных участках в день местных выборов. Политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.