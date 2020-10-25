https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html

Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом

Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:51

2020-10-25T14:51

2020-10-25T18:53

выборг

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.Ранее сообщалось, что 61-летнего Петрова застрелили на территории его дома в поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>. Пуля попала Петрову в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.Александр Петров — отец гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.

https://ria.ru/20201025/bastrykin-1581439840.html

Eugene Visotsky Наворовался и решил свалить с кем-то не поделившись. 109

Б-52 погибнуть от пули снайпера это достойная смерть , как Кеннеди . в отличии от сидящих в бункерах и ждущих смерти от старости советских генсеков 58

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выборг

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборг, происшествия