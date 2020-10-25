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https://ria.ru/20201025/deputat-1581448356.html
Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом
Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:51
2020-10-25T18:53
выборг
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.Ранее сообщалось, что 61-летнего Петрова застрелили на территории его дома в поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>. Пуля попала Петрову в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.Александр Петров — отец гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.
https://ria.ru/20201025/bastrykin-1581439840.html
Наворовался и решил свалить с кем-то не поделившись.
109
погибнуть от пули снайпера это достойная смерть , как Кеннеди . в отличии от сидящих в бункерах и ждущих смерти от старости советских генсеков
58
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выборг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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выборг, происшествия

Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом

14:51 25.10.2020 (обновлено: 18:53 25.10.2020)
 
© Фото : 47news.ruАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : 47news.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.
Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 61-летнего Петрова застрелили на территории его дома в поселке Великий под Выборгом. Пуля попала Петрову в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 13:27
Бастрыкин проконтролирует расследование дела об убийстве депутата Петрова
Александр Петров — отец гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.
 
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ВыборгПроисшествия
 
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