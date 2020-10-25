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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/belorussiya-1581457966.html
Силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в белорусской Лиде
Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:28
2020-10-25T18:39
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
гродненская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>.По словам собеседника агентства, во время разгона митинга никто не пострадал.По воскресеньям белорусская оппозиция продолжает организовывать акции протеста. Сегодня в Минске устроили многотысячное шествие. С утра в центр белорусской столицы стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. В городе приостановили работу 12 станций метро.Сегодня в 23:59 (мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> предъявила властям республики. По ее словам, до 26 октября <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Ситуация в БелоруссииПротестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201025/minsk-1581457019.html
Молодцы!
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Значит, слов не поняли!
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минск
гродненская область
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, гродненская область, белоруссия, в мире

Силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в белорусской Лиде

16:28 25.10.2020 (обновлено: 18:39 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненской области.
По словам собеседника агентства, во время разгона митинга никто не пострадал.
По воскресеньям белорусская оппозиция продолжает организовывать акции протеста. Сегодня в Минске устроили многотысячное шествие. С утра в центр белорусской столицы стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. В городе приостановили работу 12 станций метро.
Сегодня в 23:59 (мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. По ее словам, до 26 октября Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Белоруссия хоронит "цветную революцию"

Ситуация в Белоруссии

Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 16:19Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскГродненская областьБелоруссияВ мире
 
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