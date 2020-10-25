Силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в белорусской Лиде
16:28 25.10.2020 (обновлено: 18:39 25.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске
МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненской области.
По словам собеседника агентства, во время разгона митинга никто не пострадал.
По воскресеньям белорусская оппозиция продолжает организовывать акции протеста. Сегодня в Минске устроили многотысячное шествие. С утра в центр белорусской столицы стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. В городе приостановили работу 12 станций метро.
Сегодня в 23:59 (мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. По ее словам, до 26 октября Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
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Ситуация в Белоруссии
Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".