https://ria.ru/20201025/belorussiya-1581457966.html

Силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в белорусской Лиде

Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:28

2020-10-25T16:28

2020-10-25T18:39

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

гродненская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Белорусские силовики применили слезоточивый газ на акции протеста в Лиде и задержали несколько десятков человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>.По словам собеседника агентства, во время разгона митинга никто не пострадал.По воскресеньям белорусская оппозиция продолжает организовывать акции протеста. Сегодня в Минске устроили многотысячное шествие. С утра в центр белорусской столицы стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. В городе приостановили работу 12 станций метро.Сегодня в 23:59 (мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> предъявила властям республики. По ее словам, до 26 октября <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Ситуация в БелоруссииПротестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201025/minsk-1581457019.html

Арсений Новиков Молодцы! 136

Mitrich Kolobok Kolobok Значит, слов не поняли! 132

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минск

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, гродненская область, белоруссия, в мире