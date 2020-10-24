https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html
Захарова ответила на слова генерала НАТО, назвавшего Россию противником
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова немецкого генерала НАТО, который в своем интервью назвал Россию противником НАТО. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:44
2020-10-24T12:44
2020-10-24T15:09
мария захарова
нато
германия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> обратила внимание на слова немецкого генерала <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, который в своем интервью назвал Россию противником НАТО."Двадцать первого октября в газете "Дагенс Нюхетер" опубликовано интервью с главой оперативного командования "Север" Объединенных сил НАТО в Европе немецким генерал-лейтенантом Й. Фольмером. В его подаче Россия не покладая рук пытается вбить клин в "тесное партнерство" между шведами и натовцами", — написала Захарова в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224516163881289" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.На вопрос журналиста о том, означает ли это, что НАТО рассматривает Россию в качестве врага, немец ответил: "С учетом нашей общей истории "враг" — это слишком сильное слово. Россия — противник".
https://ria.ru/20201023/nato-1581218492.html
Ольга Занкова
с учетом истории внуку фашиста следует помнить - чем заканчиваются ТАКИЕ слова немецких генералов
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Александр Савельев
Маша, дави глаголом!
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98
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мария захарова, нато, германия, безопасность