https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html

Захарова ответила на слова генерала НАТО, назвавшего Россию противником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова немецкого генерала НАТО, который в своем интервью назвал Россию противником НАТО. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:44

2020-10-24T12:44

2020-10-24T15:09

мария захарова

нато

германия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> обратила внимание на слова немецкого генерала <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, который в своем интервью назвал Россию противником НАТО."Двадцать первого октября в газете "Дагенс Нюхетер" опубликовано интервью с главой оперативного командования "Север" Объединенных сил НАТО в Европе немецким генерал-лейтенантом Й. Фольмером. В его подаче Россия не покладая рук пытается вбить клин в "тесное партнерство" между шведами и натовцами", — написала Захарова в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224516163881289" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.На вопрос журналиста о том, означает ли это, что НАТО рассматривает Россию в качестве врага, немец ответил: "С учетом нашей общей истории "враг" — это слишком сильное слово. Россия — противник".

https://ria.ru/20201023/nato-1581218492.html

Ольга Занкова с учетом истории внуку фашиста следует помнить - чем заканчиваются ТАКИЕ слова немецких генералов 292

Александр Савельев Маша, дави глаголом! 203

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нато, германия, безопасность