https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581371868.html

Конфликт в турецком отеле с участием россиян попал на видео

Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета Hurriyet. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T20:03

2020-10-24T20:03

2020-10-24T22:38

россия

анталья (провинция)

турция

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<strong>АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета <a href="https://www.hurriyet.com.tr/gundem/antalyada-otel-baskini-dakikalarca-iskence-yaptilar-41643872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hurriyet</a>.Инцидент произошел в Анталье. По информации издания, житель провинции Орхан Каплан снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ. Каплану сказали срочно выселить всех клиентов, но тот отказался, так как туристы еще не завершили свой отдых.В минувшую среду в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Как рассказал газете сам Каплан, его повалили на землю, связали руки и ноги, а после заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Туристам, находившимся в отеле и ставшим невольными свидетелями инцидента, приказали немедленно покинуть здание.Один из постояльцев вызвал жандармерию, которая развязала Каплана, после его доставили в больницу. К этому времени большинство нападавших уже покинули отель, однако некоторых из них удалось задержать и допросить, впоследствии их отпустили.Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталье, официальная информация об участии граждан России в этом инциденте не поступала."Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", — добавили в дипмиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/proisshestviya-1578089040.html

rdfhjk Русский криминал по всему миру. Опять наши дикари страну позорят. 78

Дядя Коля прям как в лихие 90-е... поэтому русских и не любят нигде 76

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россия

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анталья (провинция), турция