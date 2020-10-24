https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581371868.html
Конфликт в турецком отеле с участием россиян попал на видео
Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета Hurriyet. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:03
2020-10-24T20:03
2020-10-24T22:38
россия
анталья (провинция)
турция
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581369982_0:20:1165:675_1400x0_80_0_0_0684e72d975ce7dad53926eafb5d7375.png
<strong>АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета <a href="https://www.hurriyet.com.tr/gundem/antalyada-otel-baskini-dakikalarca-iskence-yaptilar-41643872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hurriyet</a>.Инцидент произошел в Анталье. По информации издания, житель провинции Орхан Каплан снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ. Каплану сказали срочно выселить всех клиентов, но тот отказался, так как туристы еще не завершили свой отдых.В минувшую среду в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Как рассказал газете сам Каплан, его повалили на землю, связали руки и ноги, а после заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Туристам, находившимся в отеле и ставшим невольными свидетелями инцидента, приказали немедленно покинуть здание.Один из постояльцев вызвал жандармерию, которая развязала Каплана, после его доставили в больницу. К этому времени большинство нападавших уже покинули отель, однако некоторых из них удалось задержать и допросить, впоследствии их отпустили.Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталье, официальная информация об участии граждан России в этом инциденте не поступала."Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", — добавили в дипмиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/proisshestviya-1578089040.html
rdfhjk
Русский криминал по всему миру. Опять наши дикари страну позорят.
78
Дядя Коля
прям как в лихие 90-е... поэтому русских и не любят нигде
76
27
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), турция
АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.
Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета Hurriyet
.
Инцидент произошел в Анталье. По информации издания, житель провинции Орхан Каплан снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ. Каплану сказали срочно выселить всех клиентов, но тот отказался, так как туристы еще не завершили свой отдых.
В минувшую среду в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Как рассказал газете сам Каплан, его повалили на землю, связали руки и ноги, а после заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Туристам, находившимся в отеле и ставшим невольными свидетелями инцидента, приказали немедленно покинуть здание.
Один из постояльцев вызвал жандармерию, которая развязала Каплана, после его доставили в больницу. К этому времени большинство нападавших уже покинули отель, однако некоторых из них удалось задержать и допросить, впоследствии их отпустили.
Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталье, официальная информация об участии граждан России в этом инциденте не поступала.
"Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", — добавили в дипмиссии.