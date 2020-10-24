Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581371868.html
Конфликт в турецком отеле с участием россиян попал на видео
Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета Hurriyet. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:03
2020-10-24T22:38
россия
анталья (провинция)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581369982_0:20:1165:675_1400x0_80_0_0_0684e72d975ce7dad53926eafb5d7375.png
<strong>АНКАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета <a href="https://www.hurriyet.com.tr/gundem/antalyada-otel-baskini-dakikalarca-iskence-yaptilar-41643872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hurriyet</a>.Инцидент произошел в Анталье. По информации издания, житель провинции Орхан Каплан снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ. Каплану сказали срочно выселить всех клиентов, но тот отказался, так как туристы еще не завершили свой отдых.В минувшую среду в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Как рассказал газете сам Каплан, его повалили на землю, связали руки и ноги, а после заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Туристам, находившимся в отеле и ставшим невольными свидетелями инцидента, приказали немедленно покинуть здание.Один из постояльцев вызвал жандармерию, которая развязала Каплана, после его доставили в больницу. К этому времени большинство нападавших уже покинули отель, однако некоторых из них удалось задержать и допросить, впоследствии их отпустили.Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталье, официальная информация об участии граждан России в этом инциденте не поступала."Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", — добавили в дипмиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/proisshestviya-1578089040.html
Русский криминал по всему миру. Опять наши дикари страну позорят.
78
прям как в лихие 90-е... поэтому русских и не любят нигде
76
27
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581369982_119:0:1047:696_1400x0_80_0_0_2c9084db493e62bf9d43b3af2e4d497e.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анталья (провинция), турция

Конфликт в турецком отеле с участием россиян попал на видео

20:03 24.10.2020 (обновлено: 22:38 24.10.2020)
 
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором. Ролик опубликовала газета Hurriyet.
Инцидент произошел в Анталье. По информации издания, житель провинции Орхан Каплан снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ. Каплану сказали срочно выселить всех клиентов, но тот отказался, так как туристы еще не завершили свой отдых.
В минувшую среду в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Как рассказал газете сам Каплан, его повалили на землю, связали руки и ноги, а после заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей. — Прим. ред.). Туристам, находившимся в отеле и ставшим невольными свидетелями инцидента, приказали немедленно покинуть здание.
Один из постояльцев вызвал жандармерию, которая развязала Каплана, после его доставили в больницу. К этому времени большинство нападавших уже покинули отель, однако некоторых из них удалось задержать и допросить, впоследствии их отпустили.
Как сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Анталье, официальная информация об участии граждан России в этом инциденте не поступала.
"Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", — добавили в дипмиссии.
Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:16
"Задохнулся". Россиянина придавило автоматическим окном в отеле в Турции
 
Обсудить27
РоссияАнталья (провинция)Турция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния