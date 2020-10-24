https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581347058.html

Минобороны Турции ответило на критику НАТО из-за покупки С-400

Турция ожидает от НАТО вместо критики в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400 альтернативных технических решений, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:31

2020-10-24T16:31

2020-10-24T16:46

синоп (провинция)

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

зрк с-300

министерство обороны сша

реджеп тайип эрдоган

вашингтон (город)

сша

с-400 «триумф»

нато

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<strong>АНКАРА, 24 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> ожидает от <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> вместо критики в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> альтернативных технических решений, говорится в заявлении минобороны республики.Ранее президент Турции Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> подтвердил, что турецкие ВС провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a>. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> выступил с резким осуждением этих испытаний. Ранее Эрдоган высказывал готовность Турции купить американские системы <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ПВО Patriot</a> при условии передачи технологий."Мы ждем от наших союзников (по НАТО - ред.) и друзей, что вместо того, чтобы делать заявления, которые разрушают наши отношения, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.<a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> отвергает обвинения в том, что, приобретая С-400, она действует вопреки интересам НАТО, заявило турецкое военное ведомство. "Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса. Как ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО", - отмечается в заявлении.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/s-400-1581237378.html

Stas Dremov Ничего кроме мема ждуна на ум не приходит)) И это притом, что Турецкие БПЛА уничтожали "Панцири" ... в Сирии.. даже после этого Эрдоган думает, что С400, без единого подтвержденного боевого сбития, это не мыльный пузырь?? 23

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синоп (провинция)

вашингтон (город)

сша

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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