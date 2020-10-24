https://ria.ru/20201024/tikhanovskaya-1581360487.html

В штабе Тихановской рассказали о ее самочувствии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на коронавирус после встречи с главой... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T18:32

2020-10-24T18:32

2020-10-24T18:44

распространение нового коронавируса

светлана тихановская

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МИНСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирус</a> после встречи с главой словенского МИД Анже Логаром, у которого положительный анализ на COVID-19, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a>."Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации", - сказала Красулина.По ее словам, политик в скором времени планирует сдать тест на коронавирус. "Светлана чувствует себя хорошо, с ней все в порядке", - подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что офис Тихановской в настоящее время перешел на работу в режиме онлайн.Пресс-секретарь добавила, что это не уход Тихановской на самоизоляцию. "Светлане назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись в онлайн", - сказала собеседница. Она подчеркнула, что политик продолжает работать, в том числе ведется подготовка к "народному ультиматуму".Красулина отметила, что данные меры приняты после встречи Тихановской с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Slovenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Словении</a>, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, но отсутствуют симптомы.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который объявила лидер белорусской оппозиции, находящаяся в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская. В случае, если требования не будут выполнены действующей властью, оппозиция обещает, что с понедельника в Белоруссии начнется всеобщая забастовка.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580669277.html

Вадим Антонов а как там её ультиматум себя чуствует? Время то цигель-цигель уже. Как бы айлюлю в лужу не получился 49

iljara Коронавирус предьявил ультиматум Лжесветлане I. 42

20

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, общество, в мире