В штабе Тихановской рассказали о ее самочувствии
18:32 24.10.2020 (обновлено: 18:44 24.10.2020)
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на коронавирус после встречи с главой словенского МИД Анже Логаром, у которого положительный анализ на COVID-19, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина.
"Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации", - сказала Красулина.
По ее словам, политик в скором времени планирует сдать тест на коронавирус. "Светлана чувствует себя хорошо, с ней все в порядке", - подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что офис Тихановской в настоящее время перешел на работу в режиме онлайн.
Пресс-секретарь добавила, что это не уход Тихановской на самоизоляцию. "Светлане назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись в онлайн", - сказала собеседница. Она подчеркнула, что политик продолжает работать, в том числе ведется подготовка к "народному ультиматуму".
Красулина отметила, что данные меры приняты после встречи Тихановской с главой МИД Словении, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, но отсутствуют симптомы.
В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который объявила лидер белорусской оппозиции, находящаяся в Литве, экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская. В случае, если требования не будут выполнены действующей властью, оппозиция обещает, что с понедельника в Белоруссии начнется всеобщая забастовка.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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