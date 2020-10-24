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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/tikhanovskaya-1581360487.html
В штабе Тихановской рассказали о ее самочувствии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на коронавирус после встречи с главой... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:32
2020-10-24T18:44
распространение нового коронавируса
светлана тихановская
коронавирус covid-19
коронавирусы
белоруссия
общество
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирус</a> после встречи с главой словенского МИД Анже Логаром, у которого положительный анализ на COVID-19, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a>."Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации", - сказала Красулина.По ее словам, политик в скором времени планирует сдать тест на коронавирус. "Светлана чувствует себя хорошо, с ней все в порядке", - подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что офис Тихановской в настоящее время перешел на работу в режиме онлайн.Пресс-секретарь добавила, что это не уход Тихановской на самоизоляцию. "Светлане назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись в онлайн", - сказала собеседница. Она подчеркнула, что политик продолжает работать, в том числе ведется подготовка к "народному ультиматуму".Красулина отметила, что данные меры приняты после встречи Тихановской с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Slovenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Словении</a>, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, но отсутствуют симптомы.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который объявила лидер белорусской оппозиции, находящаяся в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская. В случае, если требования не будут выполнены действующей властью, оппозиция обещает, что с понедельника в Белоруссии начнется всеобщая забастовка.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580669277.html
а как там её ультиматум себя чуствует? Время то цигель-цигель уже. Как бы айлюлю в лужу не получился
49
Коронавирус предьявил ультиматум Лжесветлане I.
42
20
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, коронавирус covid-19, коронавирусы, белоруссия, общество, в мире

В штабе Тихановской рассказали о ее самочувствии

18:32 24.10.2020 (обновлено: 18:44 24.10.2020)
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская свела к минимуму контакты с окружающими и планирует сдать тест на коронавирус после встречи с главой словенского МИД Анже Логаром, у которого положительный анализ на COVID-19, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Анна Красулина.
"Светлана остановила физические контакты, свела контакты к минимуму, выполняет все требования медиков в данной ситуации", - сказала Красулина.
По ее словам, политик в скором времени планирует сдать тест на коронавирус. "Светлана чувствует себя хорошо, с ней все в порядке", - подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что офис Тихановской в настоящее время перешел на работу в режиме онлайн.
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Белорусский оппозиционер Латушко заразился коронавирусом
Пресс-секретарь добавила, что это не уход Тихановской на самоизоляцию. "Светлане назначен тест на коронавирус, до этого работа будет вестись в онлайн", - сказала собеседница. Она подчеркнула, что политик продолжает работать, в том числе ведется подготовка к "народному ультиматуму".
Красулина отметила, что данные меры приняты после встречи Тихановской с главой МИД Словении, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, но отсутствуют симптомы.
В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который объявила лидер белорусской оппозиции, находящаяся в Литве, экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская. В случае, если требования не будут выполнены действующей властью, оппозиция обещает, что с понедельника в Белоруссии начнется всеобщая забастовка.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Время идет. Тихановская отмерила силовикам срок на "подумать"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаСветлана ТихановскаяКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияОбществоВ мире
 
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