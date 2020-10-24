https://ria.ru/20201024/tanker-1581384828.html

Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать

Судам, находящимся в районе ЧП в Азовском море, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T21:52

2020-10-24T21:52

2020-10-24T22:40

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Судам, находящимся в районе ЧП в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>."Это автоматом прямо сначала дается команда всем находящимся в этом районе судам вести наблюдение и принимать участие посильное в спасании людей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу после пожара, трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть."Приближаются спасательные суда. Наших три: два буксира и спасательный катер. Погода неплохая", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201024/sostoyanie-1581384171.html

керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия