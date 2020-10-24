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https://ria.ru/20201024/tanker-1581384828.html
Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Судам, находящимся в районе ЧП в Азовском море, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:52
2020-10-24T22:40
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Судам, находящимся в районе ЧП в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>."Это автоматом прямо сначала дается команда всем находящимся в этом районе судам вести наблюдение и принимать участие посильное в спасании людей", - сообщили в пресс-службе ведомства.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу после пожара, трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть."Приближаются спасательные суда. Наших три: два буксира и спасательный катер. Погода неплохая", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201024/sostoyanie-1581384171.html
керченский пролив
азовское море
ростов-на-дону
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взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия

Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать

21:52 24.10.2020 (обновлено: 22:40 24.10.2020)
 
© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Fotolia / hanohiki
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Судам, находящимся в районе ЧП в Азовском море, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в Росморречфлоте.
"Это автоматом прямо сначала дается команда всем находящимся в этом районе судам вести наблюдение и принимать участие посильное в спасании людей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу после пожара, трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты Росприроднадзора. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть.
"Приближаются спасательные суда. Наших три: два буксира и спасательный катер. Погода неплохая", - добавил собеседник агентства.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 21:47
Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореКерченский проливАзовское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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