https://ria.ru/20201024/ssha-1581299116.html

США пытаются грубо вмешиваться в дела суверенных стран, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему предпринимают односторонние агрессивные действия, грубые попытки... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:05

2020-10-24T08:05

2020-10-24T08:05

дмитрий медведев

нато

оон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их союзники по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> по-прежнему предпринимают односторонние агрессивные действия, грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств."К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаемся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО", - говорится в статье Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения", опубликованной на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>.

https://ria.ru/20201022/vybory-1581066826.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, нато, оон, сша, в мире