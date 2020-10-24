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США пытаются грубо вмешиваться в дела суверенных стран, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему предпринимают односторонние агрессивные действия, грубые попытки... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:05
2020-10-24T08:05
дмитрий медведев
нато
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их союзники по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> по-прежнему предпринимают односторонние агрессивные действия, грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств."К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаемся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО", - говорится в статье Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения", опубликованной на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>.
https://ria.ru/20201022/vybory-1581066826.html
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дмитрий медведев, нато, оон, сша, в мире

США пытаются грубо вмешиваться в дела суверенных стран, заявил Медведев

08:05 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему предпринимают односторонние агрессивные действия, грубые попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия по поддержанию мира, мы по-прежнему остаемся свидетелями односторонних агрессивных действий, грубых попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, предпринимаемых, в частности, США и их союзниками, входящими в блок НАТО", - говорится в статье Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения", опубликованной на сайте телеканала RT.
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