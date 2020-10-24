"Работают по всему миру": на какой спецназ сделала ставку Россия
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на тактико-специальных учениях
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Ответственные операции в самых горячих точках страны и мира, уникальная подготовка и высочайшая боевая эффективность — в субботу, 24 октября, профессиональный праздник отмечают бойцы подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Эти специалисты — визитная карточка армии и флота, нередко на них ориентируются даже за рубежом. О том, как работает военный спецназ, — в материале РИА Новости.
Голубые береты
ВДВ сразу задумывались как самостоятельный род войск для спецопераций, которые не всегда под силу другим армейским формированиям: внезапно высаживаться с самолетов в тылу противника, устраивать диверсии, захватывать и удерживать плацдармы за линией фронта. Тем не менее даже в ВДВ имеются соединения, которые решают особые задачи.
Этим занимается 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (изначально — полк), дислоцированная в подмосковной Кубинке. Так, ее бойцы одними из первых прибыли в Чеченскую Республику в декабре 1994-го — еще до того, как туда вступили федеральные войска. Десантники успешно штурмовали ключевые объекты Грозного и стратегически важные населенные пункты.
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Один из показательных примеров — штурм так называемой свечки (здания Института нефти и газа). Его брали ночью. Сначала по боевикам из бесшумных винтовок с прицелами ночного видения отработали снайперы. Потеряв несколько десятков человек, дудаевцы запаниковали. Затем десантники применили хитрость — пара танков отвлекала внимание, обстреливая здание и создавая видимость операции по захвату. Бандиты перебросили силы к месту ложной атаки, оголив фланги. Тем временем штурмовые группы окружили высотку, зашли террористам в тыл и проникли на первый этаж. Застигнутые врасплох боевики не смогли оказать организованного сопротивления — десантники полностью зачистили объект за несколько часов.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений "Славянское братство — 2020"
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащий во время учений "Славянское братство — 2020"
После первой чеченской кампании — миротворческая миссия в Абхазии, вторая чеченская, операция по принуждению Грузии к миру в 2008-м. Спенцназовцы неоднократно выезжали в командировки в Сирию.
Отметим, что 45-я бригада — самое молодое соединение в ВДВ. Ее сформировали в 1994-м на базе двух батальонов спецназначения: 901-го и 218-го. Девятьсот первый ДШБ с 1979-го базировался в Чехословакии, с 1989-го — в Прибалтийском военном округе, а после распада СССР — в Сухуми. Во время грузино-абхазского конфликта десантники охраняли российские военные объекты в Абхазии. Тогда не обошлось без потерь — восемь бойцов погибли, двадцать получили ранения.
Двести восемнадцатый отдельный батальон сформировали в 1992-м. За полтора года он принял участие сразу в нескольких сложных боевых операциях, выполняя задачи в Приднестровье, в зоне осетино-ингушского конфликта и в Абхазии.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБойцы-разведчики Группировки федеральных сил на Северном Кавказе в горах
Бойцы-разведчики Группировки федеральных сил на Северном Кавказе в горах
Универсальные солдаты
Одно из сильнейших в России спецподразделений находится в ведении Главного управления Генштаба (до реформы армии 2010-го — Главного разведывательного управления).
Спецназовцы появились в СССР в 1951-м. Сорок шесть рот по 120 человек проходили особую подготовку для боевых действий против вооруженных сил стран НАТО. Десантники должны были проникать в глубокий тыл противника, собирать информацию, уничтожать командные пункты, штабы управления, совершать диверсии, нарушать вражеские коммуникации. В зоне их ответственности были шахты стратегических ракет вероятного противника, пусковые установки, места дислокации подводных кораблей и подводных лодок, военные аэродромы.
Спецназ ГРУ принимал участие в Афганской кампании. В частности, так называемый мусульманский батальон вместе с группами КГБ штурмовал резиденцию Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.
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"Кабульская" 459-я отдельная рота провела в Афганистане более шестисот успешных операций, воевала с самыми отборными отрядами моджахедов, причем часто при их численном превосходстве. Но, как правило, советские потери были кратно ниже.
Операция "Завеса" позволила блокировать афгано-пакистанскую границу, через которую к моджахедам шли караваны с боевиками, оружием, боеприпасами и медикаментами. Для этого с середины 1980-х в страну перебросили дополнительные отряды спецназа. Они перекрыли и контролировали большинство караванных путей, создав несколько зон ответственности в приграничных районах. По разным данным, в Афганской войне спецназ ГРУ уничтожил около 20 тысяч боевиков, сотни караванов, складов с оружием и боеприпасами.
CC BY-SA 2.5 / Михаил Евстафьев / A Soviet Spetsnaz (special operations) group prepares for a mission in Afghanistan Спецназ ГРУ в Афганистане. 1988
Спецназ ГРУ в Афганистане. 1988
В Чечне из-за нехватки квалифицированных кадров в Сухопутных войсках "грушников" часто использовали не по профилю. На самых сложных направлениях они штурмовали населенные пункты в составе общевойсковых подразделений. В те годы подразделение понесло самые тяжелые потери.
Во второй чеченской командование учло ошибки и поручало элите ГРУ только особые задачи. Спецназовцы вели разведку для наступающих федеральных войск и точечно работали по отдельным бандформированиям: ликвидировали главарей, устраивали засады, организовывали внезапные атаки на базы боевиков.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoРоссийские войска патрулируют площадь Минутки в чеченской столице в понедельник, 28 февраля 2000
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Российские войска патрулируют площадь Минутки в чеченской столице в понедельник, 28 февраля 2000
Подводная элита
На флоте свой спецназ — противодиверсионные отряды, созданные еще в 1960-х для предотвращения скрытых атак противника на советские порты и военно-морские базы. Боевыми пловцами располагают все четыре флота ВМФ России и Каспийская флотилия.
Бойцы ПДСС отвечают за разведку акваторий, прилегающих к базам, определяют и контролируют участки, опасные с точки зрения высадки диверсантов или террористов, предотвращают минирование кораблей и судов.
Хотя ПДСС относятся к флоту, спецназ отлично подготовлен для боевых действий на суше и в воздухе. В отряды берут самых сильных и спортивных. Учат десантироваться с парашютами, минно-взрывному делу, рукопашному и ножевому бою.
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Особое внимание уделяется психологической устойчивости. Например, водолазы должны с легкостью переносить длительное пребывание в замкнутом пространстве. Нередко к месту операции их доставляют на подлодке, откуда они выбираются через торпедные аппараты. Боевого пловца помещают в пусковую трубу, задраивают и заполняют ее забортной водой, и спецназовец может выйти наружу.
Под водой применяют специальное оружие. В частности, гладкоствольные пистолеты СПП-1, стреляющие 4,5-миллиметровыми патронами с иглообразной невращающейся пулей. В арсенале имеются также автомат АПС (его пуля уверенно поражает цель на глубине до 40 метров), а также различные ножи и всевозможные приспособления.
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флотуВоеннослужащий подразделения противодиверсионной службы ТОФ
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
Военнослужащий подразделения противодиверсионной службы ТОФ
Боевых пловцов ВМФ нередко привлекают для охраны особо важных объектов и персон. Известно, что они отвечали за безопасность советского лидера Михаила Горбачева во время Мальтийского саммита в 1989-м, проходившего на борту круизного лайнера. Водолазы круглосуточно дежурили под водой.
ПДСС действовали на Кубе, обеспечивая безопасность молодежного фестиваля в 1978-м, разминировали советские транспортные суда в Анголе после диверсии южноафриканского спецназа, охраняли военно-морскую базу Дахлак в Эфиопии.
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флотуУчения подразделений противодиверсионной службы ТОФ
© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
Учения подразделений противодиверсионной службы ТОФ