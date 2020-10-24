https://ria.ru/20201024/spetsnaz-rossii-1581153828.html

"Работают по всему миру": на какой спецназ сделала ставку Россия

Ответственные операции в самых горячих точках страны и мира, уникальная подготовка и высочайшая боевая эффективность — в субботу, 24 октября, профессиональный... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы - безопасность

главное разведывательное управление рф

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Ответственные операции в самых горячих точках страны и мира, уникальная подготовка и высочайшая боевая эффективность — в субботу, 24 октября, профессиональный праздник отмечают бойцы подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Эти специалисты — визитная карточка армии и флота, нередко на них ориентируются даже за рубежом. О том, как работает военный спецназ, — в материале РИА Новости.Голубые беретыВДВ сразу задумывались как самостоятельный род войск для спецопераций, которые не всегда под силу другим армейским формированиям: внезапно высаживаться с самолетов в тылу противника, устраивать диверсии, захватывать и удерживать плацдармы за линией фронта. Тем не менее даже в ВДВ имеются соединения, которые решают особые задачи.Этим занимается 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (изначально — полк), дислоцированная в подмосковной Кубинке. Так, ее бойцы одними из первых прибыли в Чеченскую Республику в декабре 1994-го — еще до того, как туда вступили федеральные войска. Десантники успешно штурмовали ключевые объекты Грозного и стратегически важные населенные пункты. Один из показательных примеров — штурм так называемой свечки (здания Института нефти и газа). Его брали ночью. Сначала по боевикам из бесшумных винтовок с прицелами ночного видения отработали снайперы. Потеряв несколько десятков человек, дудаевцы запаниковали. Затем десантники применили хитрость — пара танков отвлекала внимание, обстреливая здание и создавая видимость операции по захвату. Бандиты перебросили силы к месту ложной атаки, оголив фланги. Тем временем штурмовые группы окружили высотку, зашли террористам в тыл и проникли на первый этаж. Застигнутые врасплох боевики не смогли оказать организованного сопротивления — десантники полностью зачистили объект за несколько часов.После первой чеченской кампании — миротворческая миссия в Абхазии, вторая чеченская, операция по принуждению Грузии к миру в 2008-м. Спенцназовцы неоднократно выезжали в командировки в Сирию. Отметим, что 45-я бригада — самое молодое соединение в ВДВ. Ее сформировали в 1994-м на базе двух батальонов спецназначения: 901-го и 218-го. Девятьсот первый ДШБ с 1979-го базировался в Чехословакии, с 1989-го — в Прибалтийском военном округе, а после распада СССР — в Сухуми. Во время грузино-абхазского конфликта десантники охраняли российские военные объекты в Абхазии. Тогда не обошлось без потерь — восемь бойцов погибли, двадцать получили ранения.Двести восемнадцатый отдельный батальон сформировали в 1992-м. За полтора года он принял участие сразу в нескольких сложных боевых операциях, выполняя задачи в Приднестровье, в зоне осетино-ингушского конфликта и в Абхазии. Универсальные солдатыОдно из сильнейших в России спецподразделений находится в ведении Главного управления Генштаба (до реформы армии 2010-го — Главного разведывательного управления).Спецназовцы появились в СССР в 1951-м. Сорок шесть рот по 120 человек проходили особую подготовку для боевых действий против вооруженных сил стран НАТО. Десантники должны были проникать в глубокий тыл противника, собирать информацию, уничтожать командные пункты, штабы управления, совершать диверсии, нарушать вражеские коммуникации. В зоне их ответственности были шахты стратегических ракет вероятного противника, пусковые установки, места дислокации подводных кораблей и подводных лодок, военные аэродромы.Спецназ ГРУ принимал участие в Афганской кампании. В частности, так называемый мусульманский батальон вместе с группами КГБ штурмовал резиденцию Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина. "Кабульская" 459-я отдельная рота провела в Афганистане более шестисот успешных операций, воевала с самыми отборными отрядами моджахедов, причем часто при их численном превосходстве. Но, как правило, советские потери были кратно ниже. Операция "Завеса" позволила блокировать афгано-пакистанскую границу, через которую к моджахедам шли караваны с боевиками, оружием, боеприпасами и медикаментами. Для этого с середины 1980-х в страну перебросили дополнительные отряды спецназа. Они перекрыли и контролировали большинство караванных путей, создав несколько зон ответственности в приграничных районах. По разным данным, в Афганской войне спецназ ГРУ уничтожил около 20 тысяч боевиков, сотни караванов, складов с оружием и боеприпасами.В Чечне из-за нехватки квалифицированных кадров в Сухопутных войсках "грушников" часто использовали не по профилю. На самых сложных направлениях они штурмовали населенные пункты в составе общевойсковых подразделений. В те годы подразделение понесло самые тяжелые потери.Во второй чеченской командование учло ошибки и поручало элите ГРУ только особые задачи. Спецназовцы вели разведку для наступающих федеральных войск и точечно работали по отдельным бандформированиям: ликвидировали главарей, устраивали засады, организовывали внезапные атаки на базы боевиков.Подводная элитаНа флоте свой спецназ — противодиверсионные отряды, созданные еще в 1960-х для предотвращения скрытых атак противника на советские порты и военно-морские базы. Боевыми пловцами располагают все четыре флота ВМФ России и Каспийская флотилия.Бойцы ПДСС отвечают за разведку акваторий, прилегающих к базам, определяют и контролируют участки, опасные с точки зрения высадки диверсантов или террористов, предотвращают минирование кораблей и судов.Хотя ПДСС относятся к флоту, спецназ отлично подготовлен для боевых действий на суше и в воздухе. В отряды берут самых сильных и спортивных. Учат десантироваться с парашютами, минно-взрывному делу, рукопашному и ножевому бою.Особое внимание уделяется психологической устойчивости. Например, водолазы должны с легкостью переносить длительное пребывание в замкнутом пространстве. Нередко к месту операции их доставляют на подлодке, откуда они выбираются через торпедные аппараты. Боевого пловца помещают в пусковую трубу, задраивают и заполняют ее забортной водой, и спецназовец может выйти наружу. Под водой применяют специальное оружие. В частности, гладкоствольные пистолеты СПП-1, стреляющие 4,5-миллиметровыми патронами с иглообразной невращающейся пулей. В арсенале имеются также автомат АПС (его пуля уверенно поражает цель на глубине до 40 метров), а также различные ножи и всевозможные приспособления.Боевых пловцов ВМФ нередко привлекают для охраны особо важных объектов и персон. Известно, что они отвечали за безопасность советского лидера Михаила Горбачева во время Мальтийского саммита в 1989-м, проходившего на борту круизного лайнера. Водолазы круглосуточно дежурили под водой.ПДСС действовали на Кубе, обеспечивая безопасность молодежного фестиваля в 1978-м, разминировали советские транспортные суда в Анголе после диверсии южноафриканского спецназа, охраняли военно-морскую базу Дахлак в Эфиопии.

https://ria.ru/20190829/1557988800.html

https://ria.ru/20191227/1562846860.html

https://ria.ru/20190729/1556911713.html

Олег Лавров Единственный работоспособный и защищающий интересы России во всех горячих точках мира спецназ, это Вагнеровцы. Эта статья всего лишь пиар, не имеющий ничего общего с реальностью. Названные здесь подразделения, всегда прячутся за спины Вагнеровцев, но получают все лавры. Как было в Пальмире. Вагнеровцам дважды пришлось брать этот брендовы город, так как после первого взятия Пальмиры, Вагнеровцы передали город спецназу ГРУ, который удержал его всего лишь неделю и дав сыграть оркестру. Затем, испугавшись всего лишь двух джихадок духов с ЗУ-шками, эти "специалисты' просто сбежали, побросав оружие и склады с боеприпасами. И вот, снова, Вагнеровцы пошли забирать Пальмиру ценой своей кровью, исправляя ошибки трусости тех подразделений, которых пиарит эта статья. И мне интересно, с каким чувством носят награды за Пальмиру те ГРУ-шники, которые точно знают, кто на самом деле воевал за город, а кто отсиживался за их спинами. 45

Geperionus Odin Особенно смешно это читать учитывая, что под ЧВК чаще всего и маскируются наши спецы. 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы - безопасность, главное разведывательное управление рф, безопасность