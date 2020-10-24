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В Новосибирске из мусоропровода достали мужчину, уронившего туда паспорт
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, который заявил, что уронил... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:25
2020-10-24T12:48
новосибирск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, который заявил, что уронил туда паспорт, сообщает служба.Информация от жителей дома по улице Пархоменко о том, что молодой человек забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно выбраться, поступила муниципальным спасателям, днем в пятницу."Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения", - говорится в сообщении.В МАСС уточнили, что от медицинской помощи "пленник" мусоропровода отказался.
https://ria.ru/20200302/1566827157.html
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новосибирск
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске из мусоропровода достали мужчину, уронившего туда паспорт

12:25 24.10.2020 (обновлено: 12:48 24.10.2020)
 
© @Спасатели МАСС/ВконтактеМужчина в мусоропроводе в Новосибирске. Стоп-кадр видео
Мужчина в мусоропроводе в Новосибирске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© @Спасатели МАСС/Вконтакте
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, который заявил, что уронил туда паспорт, сообщает служба.
Информация от жителей дома по улице Пархоменко о том, что молодой человек забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно выбраться, поступила муниципальным спасателям, днем в пятницу.
"Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения", - говорится в сообщении.
В МАСС уточнили, что от медицинской помощи "пленник" мусоропровода отказался.
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