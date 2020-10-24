https://ria.ru/20201024/spasateli-1581323437.html

В Новосибирске из мусоропровода достали мужчину, уронившего туда паспорт

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, который заявил, что уронил... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:25

2020-10-24T12:25

2020-10-24T12:48

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> помогли выбраться из мусоропровода 34-летнему мужчине, который заявил, что уронил туда паспорт, сообщает служба.Информация от жителей дома по улице Пархоменко о том, что молодой человек забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно выбраться, поступила муниципальным спасателям, днем в пятницу."Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения", - говорится в сообщении.В МАСС уточнили, что от медицинской помощи "пленник" мусоропровода отказался.

https://ria.ru/20200302/1566827157.html

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новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия