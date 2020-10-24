https://ria.ru/20201024/spad-1581300217.html

Медведев: экономический спад заставляет страны переосмыслить ценности

Вызванный пандемией мировой экономический спад заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:15

2020-10-24T08:15

2020-10-24T08:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Вызванный пандемией мировой экономический спад заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, их прав, считает зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование", - написал он в статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>."Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужна эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти", - добавил Медведев.По его мнению, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с ее последствиями, сохранили миллионы жизней.Медведев пишет, что подход, ставящий во главу угла защиту прав человека, оправдан с учетом того, что первые послевоенные десятилетия прошли под девизом "Никогда снова"."Цивилизованные народы, от имени которых и была создана ООН, как и другие международные организации, возникшие в конце 1940-х – 1950-е годы, были призваны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны, геноцида, военных преступлений, попрания основополагающих прав и свобод человека, унижения достоинства личности. И путь к достижению этой цели виделся прежде всего в максимально возможном ограничении участия государства в социальном развитии, абсолютизации личной индивидуальной свободы, непрерывном расширении перечня субъективных прав, часто в ущерб общественным интересам. Одновременно именно на национальные государства в рамках так называемых "позитивных обязательств" возлагаются все более существенные обязанности не просто по воздержанию от нарушения прав конкретного человека, но по обеспечению их соблюдения, гарантированию "надлежащего" государственного управления", - написал он.

https://ria.ru/20201024/mevedev-1581300063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий медведев, оон, в мире