https://ria.ru/20201024/spad-1581300217.html
Медведев: экономический спад заставляет страны переосмыслить ценности
Вызванный пандемией мировой экономический спад заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:15
2020-10-24T08:15
2020-10-24T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Вызванный пандемией мировой экономический спад заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, их прав, считает зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование", - написал он в статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>."Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужна эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти", - добавил Медведев.По его мнению, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с ее последствиями, сохранили миллионы жизней.Медведев пишет, что подход, ставящий во главу угла защиту прав человека, оправдан с учетом того, что первые послевоенные десятилетия прошли под девизом "Никогда снова"."Цивилизованные народы, от имени которых и была создана ООН, как и другие международные организации, возникшие в конце 1940-х – 1950-е годы, были призваны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны, геноцида, военных преступлений, попрания основополагающих прав и свобод человека, унижения достоинства личности. И путь к достижению этой цели виделся прежде всего в максимально возможном ограничении участия государства в социальном развитии, абсолютизации личной индивидуальной свободы, непрерывном расширении перечня субъективных прав, часто в ущерб общественным интересам. Одновременно именно на национальные государства в рамках так называемых "позитивных обязательств" возлагаются все более существенные обязанности не просто по воздержанию от нарушения прав конкретного человека, но по обеспечению их соблюдения, гарантированию "надлежащего" государственного управления", - написал он.
https://ria.ru/20201024/mevedev-1581300063.html
2
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дмитрий медведев, оон, в мире
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Вызванный пандемией мировой экономический спад заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, их прав, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Нынешний мировой экономический спад, вызванный глобальной пандемией, заставляет государства переосмыслить ценностные ориентиры и расставить приоритеты в пользу защиты жизни и здоровья людей, прав человека, гарантирующих достойное и безопасное существование", - написал он в статье к 75-летию ООН
, опубликованной на сайте телеканала RT
.
"Эпидемия COVID-19 отчетливо показала, что сами по себе политические свободы не могут спасти жизни людей. Для этого нужна эффективная и доступная система медицинской помощи и социальной защиты, общегосударственные программы обеспечения санитарной безопасности, предельная координация усилий всех уровней публичной власти", - добавил Медведев.
По его мнению, именно сильные государства, способные быстро мобилизовать экономику и политические институты для противодействия пандемии, успешно справились с ее последствиями, сохранили миллионы жизней.
Медведев пишет, что подход, ставящий во главу угла защиту прав человека, оправдан с учетом того, что первые послевоенные десятилетия прошли под девизом "Никогда снова".
"Цивилизованные народы, от имени которых и была создана ООН, как и другие международные организации, возникшие в конце 1940-х – 1950-е годы, были призваны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны, геноцида, военных преступлений, попрания основополагающих прав и свобод человека, унижения достоинства личности. И путь к достижению этой цели виделся прежде всего в максимально возможном ограничении участия государства в социальном развитии, абсолютизации личной индивидуальной свободы, непрерывном расширении перечня субъективных прав, часто в ущерб общественным интересам. Одновременно именно на национальные государства в рамках так называемых "позитивных обязательств" возлагаются все более существенные обязанности не просто по воздержанию от нарушения прав конкретного человека, но по обеспечению их соблюдения, гарантированию "надлежащего" государственного управления", - написал он.