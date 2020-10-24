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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/shkola-1581306038.html
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 113
Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 113, это 0,28% от общего количества школ в стране, следует из инфографики,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:16
2020-10-24T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 113, это 0,28% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в <a href="https://tgram.me/bpshkola" target="_blank">Telegram-канале</a> Минпросвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 118 школах, ушедших на карантин."Всего в 113 школах в 35 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,28% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03% от общего количества, следует из данных министерства.За 23 октября ушли на карантин пять школ, вышли с карантина 10.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 113

09:16 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ Омска пишет на доске информацию о карантине
Учитель одной из школ Омска пишет на доске информацию о карантине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 113, это 0,28% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".
В пятницу сообщалось о 118 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 113 школах в 35 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,28% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03% от общего количества, следует из данных министерства.
За 23 октября ушли на карантин пять школ, вышли с карантина 10.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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