https://ria.ru/20201024/shkola-1581306038.html
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 113
Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 113, это 0,28% от общего количества школ в стране, следует из инфографики,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:16
2020-10-24T09:16
2020-10-24T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 113, это 0,28% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в <a href="https://tgram.me/bpshkola" target="_blank">Telegram-канале</a> Минпросвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 118 школах, ушедших на карантин."Всего в 113 школах в 35 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,28% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,03% от общего количества, следует из данных министерства.За 23 октября ушли на карантин пять школ, вышли с карантина 10.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество